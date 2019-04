Allgemein | STAR NEWS

Ganz Westeros feiert ‘Game of Thrones’ — doch wo ist Cersei?

Das 'Game of Thrones'-Fieber strebt seinem Höhepunkt entgegen. Am 14. April nach US-Zeitzone hat die erste Folge der achten und letzten Staffel Premiere — in Deutschland werden wir da schon einen Tag weiter sein, bevor wir erfahren, wer die Zerstörung der Mauer durch den Drachen Viserion überlebt.

'Game of Thrones' zieht die Massen an

Die Stars, die die Figuren aus Westeros und Essos zum Leben erwecken, versammelten sich am Mittwochabend in New York, um die Premiere der Kultserie gebührend zu feiern. Mit dabei waren unter anderem 'Jon Schnee' Kit Harington (32) und seine Frau, 'Ygritte' Rose Leslie (32), die 'Stark-Schwestern' Maisie Williams (21) und Sophie Turner (23) und 'Khal Drogo' Jason Momoa (39), auch wenn dieser in der Serie schon längst das Zeitliche gesegnet hatte. Selbstverständlich durfte auch die Drachenmutter nicht fehlen, auch wenn viele Zuschauer immer noch Probleme haben, Emilia Clarke (32) alias Daenerys Targaryen ohne ihr blondes Haar zu erkennen.

Cersei ist erkältet

Eine prominente Figur der Kultserie fehlte jedoch: Lena Heady (45), die die eiskalte und berechnende Königin Cersei spielt, glänzte durch Abwesenheit. Den Grund teilte sie ihren Fans auf Instagram mit: Unter einem Foto, auf dem die Schauspielerin sich ein Taschentuch vor die Nase hält, erfahren wir, dass sie "angep***t" ist, nicht dabei sein können."Ich hasse es, krank zu sein und das hier ist besonders schlimm". Dennoch versichert sie, dass Staffel 8 ein absoluter Hammer ist und dankt ihren Kollegen und der ganzen Crew: "Reitet los und verbreitet Chaos!"

"Willkommen am Anfang vom Ende"

Auch ohne Cersei ging es auf der Premiere rund. Rund 6.000 geladene Gäste, darunter auch viele Stars, die nicht in 'GoT' mitspielen, drängelten sich in der legendären Radio City Music Hall, vor der draußen ein gigantischer eiserner Thron aufgebaut worden war. Sophie Turners Stimme dröhnte derweil durch die Halle: "Willkommen beim Anfang vom Ende." Dem Gruß folgte sogleich eine eindringliche Warnung: Wer Filmaufnahmen mache oder etwas von der Handlung verrate, dem drohe ein schlimmes Schicksal. Dem stimmte Maisie Williams zu: "Vergesst nicht, was mit der letzten Person passierte, die uns reinzulegen versuchte." 'Game of Thrones'-Fans haben schon so lange gewartet, auf ein paar Tage kommt es wohl jetzt nicht mehr an.

