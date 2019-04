Allgemein | STAR NEWS

Ganz still und heimlich: Adel Tawil ist Vater geworden

Die öffentliche Schlammschlacht mit Ex-Ehefrau Jasmin Tawil (36) hat Sänger Adel Tawil (40) zugesetzt. Er verlor in der Öffentlichkeit kein Wort mehr über sein Privatleben und auch auf neue Musik warteten die Fans vergebens. Bis jetzt.

"Ich bin Papa"

Am 12. April erscheint die neue Single 'Tu m'apelles' und gibt einen ersten Einblick in ein bald folgendes Album. Auch eine Tour ist in Planung, wie der ehemalige 'Ich + Ich'-Sänger im Interview mit 'Hit Radio FFH' verriet. Doch eine Bombe ließ der 40-Jährige dann völlig unvorbereitet platzen. "Ich bin Papa", erzählt er stolz.

"Ein neues Ich"

Nach dem Interview veröffentlichte er die Neuigkeiten dann ganz offiziell auf seinem Instagram-Account. "Bevor es morgen überall zu hören und zu lesen ist, möchte ich es euch doch lieber persönlich mitteilen: Es gibt ein neues Ich", ist unter einem Foto zu lesen, auf dem sowohl Adels Füße in lila Schuhen als auch Beine und Füße seines Nachwuchses in lila Socken zu sehen sind.

Der Nachwuchs steht schon auf eigenen Beinen

Doch eines fällt sofort auf: Baby Adel ist schon gar kein Baby mehr. Der Nachwuchs steht bereits auf eigenen Beinen, die Geburt scheint schon eine ganze Weile zurückzuliegen. Doch der Sänger hüllt sich sowohl über Geburtstermin, als auch über Geschlecht oder gar Name seines Sprösslings in Schweigen. "Papa Adel reicht“, erzählt er lachend beim Radio-Interview.

