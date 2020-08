Allgemein | STAR NEWS

Ganz schön schwer: Fiona Erdmann über die ersten Tage als Mutter

DE German Stars - Der Alltag als Mutter ist nicht einfach, gesteht Fiona Erdmann (31). Auf Instagram hält das Model seine Follower auf dem Laufenden über Schlafmangel, Tränen und Sorgen um die Gesundheit ihres noch nicht einmal zwei Wochen alten Babys. Doch gleichzeitig sagt sie, dies sei zwar der härteste, aber auch der beste Job, den sie je hatte.

Fiona Erdmann fehlen Zeit und Schlaf

"Alles geht gerade so schnell. Vor allem Schlaf in den Nächten", schreibt sie zu einem Bild, das sie auf ihrem Bett in Dubai zeigt, wo sie mit Freund Mohammed lebt. Weil ihr gerade die Zeit wegrenne und sie sich bisweilen überfordert fühle, würde sie auch weniger posten als sonst. "Ich möchte ehrlich zu euch sein. Es ist nicht alles heiter Sonnenschein. So glücklich ich auch bin, ich habe die letzten Tage viel geweint!" gesteht sie am Donnerstag (13. August). Das wird sicher jede Mutter verstehen.

Ist Fionas Sohn gesund?

Schon während der Schwangerschaft gab es schwierige Momente und auch die Geburt des Sternguckers – so nennt man Babys, die sich nicht rechtzeitig vor der Geburt gedreht haben – war nicht unproblematisch. Und offenbar gab es auch in den ersten Lebenstagen des Kleinen Sorgen, denn am Mittwoch (12. August) schrieb Fiona: "Wir mussten vor 2 Tagen noch einmal ins Krankenhaus." Genaueres verrät sie nicht, aber hoffentlich ist jetzt alles in Ordnung mit ihrem Baby, dessen Namen sie noch nicht verraten hat. Und irgendwann hat Fiona Erdmann sicher auch wieder mehr Zeit, um sich als Influencerin um ihre Follower zu kümmern.