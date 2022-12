Allgemein | STAR NEWS

Ganz schön beängstigend: Rod Stewart lernt die Menopause kennen

DE Showbiz - Da konnte er was lernen: Für Rockstar Rod Stewart (77) ist es Neuland, an der Seite von einer Frau zu sein, die in die Wechseljahre kommt und darunter sehr zu leiden hat.

In absoluter Rage

Der Star ist aber einer der Männer, die Verständnis für die Symptome der Menopause zeigen und ihre Partnerinnen auch unterstützen wollen. Seine Angetraute, das Model Penny Lancaster (51), will selbst darüber aufklären und ihr Gatte ist da ganz vorne mit dabei. Er berichtete im Interview mit 'Reader's Digest', dass die Mutter von zwei seiner Söhne furchtbar in Rage geriet. "Eines Abends warf sie mit Gegenständen, woraufhin ich und die Jungs sie umarmten - und seither arbeitet sie daran, die Leute wissen zu lassen, warum das so ist." Für ihn, der auch noch keine Erfahrungen mit Frauen in den Wechseljahren gemacht hatte, war wichtig, sie dabei zu unterstützen, auch wenn es anfangs beängstigend war, wie schnell sie furchtbar wütend werden konnte.

Rod Stewart will helfen

Bei solchen Symptomen würden seine Geschlechtsgenossen wahrscheinlich eher die Flucht ergreifen, aber Rod Stewart möchte, dass sie helfen. "Männer müssen es verstehen und nicht in die Kneipe verschwinden." Schon während eines Auftritts in der Sendung 'Loose Women' erzählte Rod, dass er Pennys Beschwerden "beängstigend" fand, was ihn dazu veranlasste, alles über diese Erscheinungen zu recherchieren, was er konnte. "Ich habe so viel über die Wechseljahre gegoogelt, als sie sie durchmachte. Sie war in einer schlimmen Situation, ich musste einfach zuhören und lernen und mich darauf vorbereiten, dass Töpfe durch die Küche geworfen werden." Für den Künstler war es auch eine schwierige Zeit." Es war beängstigend, es war nicht die Person, die ich geheiratet habe, sie hat es mir unter Tränen erklärt und wir haben darüber gesprochen." Wollen wir mal hoffen, dass Rod Stewarts Beispiel Schule macht.

Bild: John Rainford/Cover Images