‘Game of Thrones’-Star Lena Headey: Nach Versprecher floss Blut

Schauspielerin Lena Headey (45) ist 'Game of Thrones'-Fans weltweit als skrupellose Königin Cersei Lannister bekannt. In ihrer Paraderolle scheut sie sich nicht, das Blut ihrer Feinde gleich kübelweise zu vergießen. Doch jetzt mussten sogar ihre Freunde bluten.

Nach ein paar Drinks saß die Zunge locker

Wie alle anderen Darsteller des Fantasy-Spektakels ist auch Lena Headey verpflichtet, Stillschweigen über den Ausgang der achten und letzten Staffel zu bewahren. Das gelingt der Britin auch eigentlich ganz gut, es sei denn, sie zieht mit Freunden um die Häuser. Gegenüber 'Entertainment Tonight' gesteht die Schauspielerin, dass sie nach einer durchzechten Nacht aufwachte und sich daran erinnern konnte, das bestgehütete Geheimnis im Showbusiness ausgeplaudert zu haben. Doch Cersei Lannisters Alter Ego hat durchaus Methoden, um ihre Freunde zum Schweigen zu bringen: "Ich habe sie dazu verdonnert, mit ihrem Blut zu unterzeichnen, dass sie nichts verraten werden."

Die Jagd auf den großen Spoiler

Dabei ist es gerade vor der letzten Staffel nicht leicht für die Stars der Kultserie. Ständig werden sie in Interviews zu Details gelöchert, Moderatoren und Journalisten machen schon fast einen Wettbewerb daraus: Wer kann den Schauspielern den entscheidenden Spoiler entlocken? "Natürlich gehört es zum Erfolg der Serie, dass es einen komplett vereinnahmt", zeigt sich Lena Headey einsichtig, "aber es ist einfach frustrierend, wenn man wegen 'Game of Thrones' interviewt wird und einfach nichts sagen kann." Soviel kann sie immerhin schon mal verraten: "Ich glaube, dass die Leute wirklich überrascht sein werden davon, wie sich jeder Handlungsstrang weiterentwickelt." Lange muss sie sich nicht mehr foltern lassen: Mitte April geht die achte Staffel von 'Game of Thrones' an den Start.

