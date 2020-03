Allgemein | STAR NEWS

‘Game Of Thrones’-Star Kristofer Hivju: “Haltet Abstand!”

DE Showbiz - Kristofer Hivju (41) hat sich selbst isoliert. Der Schauspieler ('Game Of Thrones') und seine Familie haben sich in selbstauferlegte Isolation begeben, nachdem bei dem Star ein positiver Test für das weltweit grassierende Coronavirus durchgeführt wurde.

Kristofer Hivju hat nur leichte Erkältungssymptome

Am Montag informierte Kristofer seine 3,7 Millionen Follower auf Instagram darüber, dass auch er jetzt an Covid-19 erkrankt sei. "Grüße aus Norwegen!" begann er sein Posting und fuhr fort: "Es tut mir leid, es zu sagen, aber ich bin heute positiv auf Covid-19, das Coronavirus, getestet worden. Meine Familie und ich befinden uns in selbst auferlegter Quarantäne zuhause. Gesundheitlich geht es uns gut — ich habe nur die Symptome einer leichten Erkältung." Der Star nutzte die Gelegenheit, an seine Fans zu appellieren, die Krankheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn sie selbst vielleicht nicht sonderlich unter dem Virus litten.

Krise in den Krankenhäusern

"Es gibt Leute, für die wesentlich gefährdeter sind und für die das Virus eine schreckliche Diagnose bedeuten könnte, und daher bitte ich euch alle, extreme Vorsicht walten zu lassen." Der Norweger wiederholte den Rat der Gesundheitsexperten in Sachen Coronavirus: "Wascht eure Hände, haltet 1,5 Meter Abstand voneinander, geht in Quarantäne. Tut einfach alles, was die Ausbreitung des Virus' verhindern kann." Kristofer Hivju ist besonders wichtig, eine Überbelastung der Krankenhäuser abzuwenden: "Wir können dieses Virus gemeinsam bekämpfen und so eine Krise in unseren Krankenhäusern vermeiden."

Die Arbeit an Kristofer Hivjus neuer Serie 'The Witcher' ist derweil eingestellt worden. "Wir pausieren die Produktion für zwei Wochen", hieß es einem Statement von Netflix. "Das gibt uns genügend Zeit, um zu entscheiden, wie es weitergeht." Sämtlichen Crewmitgliedern ist empfohlen worden, sich testen zu lassen und zu isolieren. Das Set wird gründlich gereinigt. Wann Kristofer Hivjus und seine Kollegen zurückkehren, ist wohl noch ungewiss.

