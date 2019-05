Allgemein | STAR NEWS

‘Game of Thrones’-Star Emilia Clarke: Emotionaler Abschied von der Drachenmutter

Es ist vorbei. In den frühen Morgenstunden des 20. Mai lief die letzte Folge 'Game of Thrones'. Damit heißt es auch Abschied nehmen von lieb gewonnenen Charakteren und ihren Darstellern. Zum Beispiel Emilia Clarke.

"Ohne euch würde es uns nicht geben"

Die Britin hat über acht Staffeln hinweg die Drachenmutter Daenerys Targaryen gespielt. Schön, klug, gerecht, machthungrig — und zum Ende grausam und außer Kontrolle. Eine Rolle, die Emilia Clarke zum internationalen Superstar katapultierte. Die Schauspielerin zeigte sich vor der Ausstrahlung des großen Finales dankbar, postete ein Bild der Besetzung auf Social Media und schrieb: "Das Kapitel der Drachenmutter hat mein ganzes Erwachsenenleben eingenommen. Diese Frau hat mein Herz gestohlen." Sie habe in der Hitze des Drachenfeuers geschwitzt und um diejenigen geweint, die früh gehen mussten. "'Game of Thrones' hat mich als Frau, Schauspielerin und als Mensch geformt", fügt der Star hinzu und dankt den Fans: "Ohne euch würde es uns nicht geben."

Emilia Clarke und Sophie Turner sagen Goodbye

Auch für Sophie Turner (23) geht ein großes Kapitel zu Ende. Schließlich war sie erst 13, als sie ihre Rolle in 'Game of Thrones' erstmals antrat. 'Sansa Stark' wurde wirklich vor den Kameras und den Augen der Welt erwachsen. Sophie Turner richtet daher ihre Abschiedsworte auch direkt an ihre Serienfigur: "Sansa. Danke, dass du mir beigebracht hast, was Widerstandsfähigkeit, Mut und wirkliche Stärke sind. Du hast mich gelehrt, gütig und geduldig zu sein und mit Liebe voranzugehen. Ich bin mit dir aufgewachsen. Mit 13 habe ich mich in dich verliebt und mit 23 lasse ich dich hinter mir. Aber ich werde nie vergessen, was du mich gelehrt hast." Nachdem Folge fünf der achten Staffel Fans weltweit schockte, als Daenerys sich von einer Kämpferin für Gerechtigkeit in eine blutrünstige Tyrannin verwandelte, sind erste Kritiken der finalen Folge positiv. Emilia Clarke und Sophie Turner werden uns als Drachenmutter und Sansa derweil fehlen.

