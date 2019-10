Allgemein | STAR NEWS

‘Game of Thrones’: Prequel-Pilotfolge gestrichen

DE Showbiz - Hat sich der Sender HBO mit seinem Schnellschuss eines Prequels zu 'Game of Thrones' übernommen? Die Pilotfolge, in der Naomi Watts (51, 'King Kong') die Hauptrolle ergattert hatte, soll Informationen von 'The Wrap' zufolge eingestampft werden.

Die Schauspieler erfuhren es per E-Mail

Showrunner Jane Goldman soll die Schauspieler und den Rest der Crew per E-Mail über das Serienaus informiert haben. Der Sender selbst hat bislang noch keinen Kommentar abgegeben, das Aus also auch noch nicht offiziell bestätigt. Ein Grund ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht bekannt.

Neben Naomi Watts sind Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Naomi Ackie und viele andere Stars betroffen. Eigentlich hatte das Projekt vielversprechend geklungen: "Es zeichnet das Abgleiten der Welt vom goldenen Zeitalter der Helden in seine dunkelsten Stunden nach", hieß es noch im Pressetext. "Eins ist sicher: Von den schrecklichsten Momenten in Westeros' Geschichte bis hin zum wahren Ursprung der weißen Wanderer…die Geschichten sind nicht die, die wir bereits zu kennen glauben."

Weitere Pilotfolgen in Arbeit

Jane Goldman hatte für die Geschichte mit dem 'Game of Thrones'-Autor George R.R. Martin zusammengearbeitet. Dieser ist auch bei einem weiteren Prequel dabei, in dem die Historie der Targaryen-Familie nachgezeichnet werden und die ungefähr 300 Jahre vor 'Game of Thrones' spielen soll. Bislang ist noch nicht bekannt, wie es mit diesem Projekt weitergehen soll — ersten Informationen zufolge ist dieser Prequel nicht von der Einstellung der Naomi-Watts-Pilotfolge betroffen.

