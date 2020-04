Allgemein | STAR NEWS

Für einen guten Zweck: Ryan Reynolds und Hugh Jackman helfen beim Limonadenverkauf

DE Showbiz - Das Coronavirus verbreitet weltweit Angst und Schrecken. Doch manchmal bringt es trotz Selbst-Isolation auch Menschen zusammen — zum Beispiel Hugh Jackman (51, 'Logan — The Wolverine') und Ryan Reynolds (43, 'Deadpool'). Die beiden Hollywoodstars führen seit langem eine scherzhafte Fehde, ziehen einander über Social Media auf.

"Fehde über Generationen hinweg"

Doch jetzt wird das Duo gebraucht — wie viele andere Stars haben sich die einstigen Streithähne der All-In-Challenge verschrieben, im Rahmen derer Superstars einmalige Erlebnisse verlosen, die kein Geld der Welt kaufen kann. Mit den Erlösen sollen Bedürftige in den Zeiten von Covid-19 unterstützt werden, die Nutznießer sind diverse Tafeln wie Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen und No Kid Hungry und medizinisches Personal. "Hugh und ich haben eine vorübergehende Waffenruhe ausgerufen", schreib Ryan am Montag (20. April) auf Instagram. Er lud ein Video hoch, in dem die "Fehde" der Familien Reynolds und Jackman "über Generationen hinweg" verfolgt wird. Doch jetzt will man all das vorübergehend vergessen und helfen.

Ryan Reynolds und Hugh Jackman machen Limonade

Ryan Reynolds und Hugh Jackman verlosen ihre Dienste beim Aufbau eines Limonade-Verkaufsstands — damit bessern amerikanische Kids gern ihr Taschengeld auf. "Endlich haben diese beiden Erzfeinde eine Waffenruhe ausgerufen und haben beschlossen, ihren Streit für 24 Stunden beiseite zu legen, um Kinder zu unterstützen", heißt es auf der Website der All-In-Challenge. "Bewaffnet mit einer neuen Ausgabe von 'Limonade-Verkaufsstände für Dummies' werden Ryan und Hugh zu dir nach Hause kommen und den Kids dabei helfen, einen halbwegs erfolgreichen Limonade-Stand aufzubauen und zu betreiben." Alle Erlöse gehen an einen guten Zweck.

Viele andere Stars haben es den beiden bereits gleichgetan. So können Fans unter anderem ein Wohnzimmer-Konzert mit Justin Bieber gewinnen, eine Runde Gold mit Bill Murray, einen Flug in Drakes Privatmaschine oder eine Statistenrolle in einem Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro Martin Scorsese. Natürlich reisen Ryan Reynolds und Hugh Jackman erst nach dem Lockdown an — sicher ist sicher.

Weitere Artikel