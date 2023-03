Allgemein | STAR NEWS

Freunde fürs Leben: Schon in der Highschool arbeiteten Matt Damon und Ben Affleck zusammen

DE Showbiz - Ihre Freundschaft ist eine der größten Hollywood-Bromances: Matt Damon (52) und Ben Affleck (50) sind schon lange miteinander befreundet, gehen bereits seit der Highschool gemeinsam durch dick und dünn.

"Ich glaube, du solltest es lieber so machen"

Die beiden Schauspieler teilten sich sogar mal ein gemeinsames Bankkonto. Da mutet es fast wunderlich an, dass Matt erst jetzt erstmals unter der Regie von Ben geschauspielert hat. Oder doch nicht, denn bei einer Q&A zu ihrem neuen gemeinsamen Film 'AIR — Der große Wurf' erinnerten sich die beiden Kumpels, dass Ben schon einmal Regie führte und er seinen Anweisungen Folge leisten musste — bei Schul-Aufführungen. "Es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn tragen musste", scherzte Ben auf dem Podium in New York City und sein guter Freund fügte hinzu: "Wir haben Highschool-Stücke zusammen gemacht, und da hat er schon immer gesagt: 'Ich glaube, du solltest es lieber so machen'."

Matt Damon und Ben Affleck sind unzertrennlich

Im Grunde spiele er also seit vier Jahrzehnten unter der Regie von Ben Affleck, lachte Matt Damon. Ihr neuer Film ist das erste Werk ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Artists Equity und das erste Mal seit 2016, dass Ben wieder hinter der Kamera steht. Damals führte er beim Gangster-Drama 'Live By Night' Regie. 'AIR — Der große Wurf' basiert auf der Geschichte von Nike-Mitbegründer Philip Knight (Ben Affleck) und dem Sportmarketing-Experten Sonny Vaccaro (Matt Damon), die gemeinsam den Erfolgs-Sneaker Air für den aufstrebenen Basketballstar Michael Jordan entwickelten. Der Film ist ab dem 6. April in den deutschen Kinos zu sehen.

