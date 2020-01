Allgemein | STAR NEWS

Freudige Neuigkeiten: Usain Bolt wird Papa

DE Showbiz - Der jamaikanische Sprint-Star verkündete die freudige Nachricht auf Instagram am Donnerstag (23. Januar) mit einem wundervollen Foto seiner schwangeren Partnerin: Kasi J. Bennett trägt auf dem Bild ein elegantes, rotes Kleid, in dem man ihren Babybauch deutlich erkennen kann. "Ich möchte nur sagen: Ein KÖNIG oder einen KÖNIGIN ist auf dem Weg", kommentierte der Weltrekordhalter das schöne Strandfoto.

Das goldene Kind

Marketing-Chefin Kasi postete ebenfalls drei Fotos des Shootings auf ihrem eigenen Instagram-Account und schrieb dazu: "Unser größter Segen…" und "Unsere größte Feier". In der Bildunterschrift des dritten und letzten Fotos kündigte sie an: "Unser goldenes Kind… Schon bald…"

Usain Bolt wünscht sich eine Familie

Usain und Kasi sind seit 2014 ein Paar, erst letztens verriet der achtfache Olympiasieger und elffache Weltmeister, dass er darauf hofft, "in naher Zukunft" Kinder mit seiner Langzeitpartnerin zu haben. "Es ist gerade erst so richtig ernst zwischen uns geworden, aber eins nach dem anderen. Trotzdem möchte ich auf jeden Fall eine Familie", so der Sprinter im Interview mit der 'Daily Mail'.

Usain Bolts Wunsch ist offensichtlich schnell in Erfüllung gegangen.

Weitere Artikel