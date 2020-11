Allgemein | STAR NEWS

Freudentanz: ‘Let’s Dance’-Profi Isabel Edvardsson erwartet ein Baby

DE German Stars - Isabel Edvardsson (38) und ihr Ehemann Marcus Weiß (46), der wie sie Profitänzer und Tanzlehrer ist, freuen sich auf Nachwuchs. Die 'Let‘s Dance'-Veteranin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind.

Isabel Edvardsson hat schon einen Sohn

Die Schwedin freut sich, dass ihr 2017 geborener Sohn Mika bald ein Geschwisterchen bekommt: "Das Baby kommt im Frühling", erzählt die Tänzerin im Interview mit 'Bunte'. Und auf Instagram schwärmte Isabel: "Wahnsinn ... wenn man ein Wunder in dieser Zeit erleben darf, gerade jetzt... dann ist man mehr als dankbar ... diese Glücksgefühle! Es ist nicht selbstverständlich und wir schätzen es so sehr was jetzt kommt ...! Jetzt tanze ich für zwei und die Familie wird größer und man sieht es auch schon ganz gut."

Volle Punktzahl für die Familie

Auch ihrem Ehemann Marcus ist die Begeisterung anzuhören: "Isabel hat mich in der Tanzschule angerufen, dass ich schnell nach Hause kommen soll. Dort hat sie mir die frohe Botschaft verraten", sagte der Hamburger im 'Bunte'-Interview. "In unserer Ehe fühle ich mich fast mehr schwanger als sie. Ich bin gefühlsmäßig sehr involviert und euphorisch."

Tatsächlich hat Marcus schon bei Isabels erster Schwangerschaft bewiesen, dass er fest zu ihr hält und alles mit ihr teilen will. Er begleitete sie zu Untersuchungen und war natürlich auch bei der Geburt an ihrer Seite, um sie zu unterstützen. Jedoch fürchtet Isabel, dass es dieses Mal aufgrund der Pandemie ein wenig schwieriger für ihn sein könnte, sie zu begleiten. Aber zuhause beweist Marcus weiterhin tagtäglich, dass er ein wunderbarer Ehemann und Vater ist: "Er kümmert sich rührend und kocht sogar gesund für mich!" freut sich Isabel Edvardsson.