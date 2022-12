Allgemein | STAR NEWS

Fred Durst von Limp Bizkit bietet Elon Musk seine Hilfe an: Alle wollen Twitter-Boss werden

DE Showbiz - Nachdem Elon Musk (51) verkündet hat, als Leiter von Twitter zurückzutreten, wenn sich ein geeigneter Ersatz für ihn findet, stehen die Bewerber beim Tech-Mogul Schlange. Auch Fred Durst, Sänger der Band Limp Bizkit ('Rollin'), hat Interesse angemeldet.

Elon Musk will zurücktreten

Wir erinnern uns: Seit Elon Musk Ende Oktober bei Social-Media-Riesen eingestiegen war, herrschte Chaos. Massenentlassungen, fragwürdige Moderation von Inhalten, willkürliche Sperre…jeden Tag gab es neue Negativ-Schlagzeilen, die auch am neuen Boss nicht spurlos vorbeigingen. Am Sonntag (18. Dezember) hatte der Twitter-CEO dann eine Umfrage auf Twitter gestartet: Sollte er im Chefsessel bleiben oder ihn räumen? 57,5% der über 17,5 Millionen Umfrageteilnehmer*innen wiesen ihm die Tür, und so erklärte Elon sich tatsächlich bereit zu gehen: "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der verrückt genug ist, den Job anzunehmen! Danach werde ich mich nur noch um die Software- und Server-Teams kümmern", versprach er auf Twitter.

Kann Fred Durst Twitter retten?

Seitdem stehen die Bewerber mit mehr oder minder ernsten Hilfsangeboten bei Elon Musk Schlange. Als erster brachte sich Snoop Dogg als neuer Leiter der Plattform ins Gespräch, startete seine eigene Umfrage: "Soll ich Twitter leiten?" Knapp 3,4 Millionen Teilnehmer*innen taten ihre Meinung kund, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 81% möchten, dass der Rapper das Ruder beim Social-Media-Riesen übernimmt. Dass es wirklich dazu kommt, ist natürlich eher unwahrscheinlich.

Jetzt hat sich auch Fred Durst angeboten, natürlich ebenfalls via Twitter. "@elonmusk, guten Morgen, Sir", schrieb der Sänger am Dienstag. "Ich und @limpbizkit stehen zur Verfügung, wenn Sie bei Twitter Hilfe möchten oder brauchen. Frohes Fest." Wie genau diese Hilfe aussehen könnte, ließ der Rapper offen. Vielleicht kann sich Fred Durst mit Snoop Dogg zusammentun und Elon Musk unter die Arme greifen?

