Frauke Ludowig über Hasskommentare: “Mittlerweile ein dickes Fell”

DE Deutsche Promis - Frauke Ludowig (59) sieht bei ihrem Job immer wie aus dem Ei gepellt aus. Wenn sie Promis vor der Kamera interviewt, dann sitzt das Haar und die Augen sind dramatisch geschminkt. Aber es geht auch anders.

Ungeschminkt auf Social Media

Auf Instagram präsentiert sich der TV-Star nämlich auch komplett ungeschminkt. Dafür gibt es positives Feedback. "Es gibt Frauen in meinem Alter, die sagen: ‘Ich würde mich das nicht trauen, aber ich finde es toll'", freute sich die Moderatorin gegenüber 't-online.de’. " Es schreiben auch viele Jüngere, die mich als Vorbild bezeichnen und sagen, sie wollen es einmal genau so handhaben. Und das bestärkt mich." Mit diesen Fotos möchte sie die Leute ermutigen. "Niemand ist perfekt und man sollte sich so annehmen, wie man ist. Wir müssen anfangen, uns selbst mehr zu lieben."

Frauke Ludowig hat sich ein dickes Fell zugelegt

Aber Social Media wäre nicht Social Media, wenn es nicht auch fiese Kommentare geben würde. Da regen sich die Leute darüber auf, dass sie "ganz anders als im Fernsehen aussieht" oder dass ihre Füße nicht die schönsten sind. Aber damit kann die zweifache Mutter leben. "Ich habe mir da mittlerweile ein dickes Fell angelegt." Aber sie toleriert auch nicht alles. “Ich möchte mir von niemandem sagen lassen, was ich darf und was nicht. Es ist mein Account, auf dem ich mich präsentiere, und wer auf die Seite kommt, sollte sich benehmen."

Die Tatsache, dass sie sich ungeschminkt sehr wohl fühlt, bedeutet auch nicht, dass sie nicht auf ordentliche Hautpflege achtet. "Am wichtigsten ist es, die Haut vor UV-Strahlung zu schützen", bemerkte Frauke Ludowig unlängst gegenüber 'stern.de'. "Das wird leider immer wieder unterschätzt, doch auch wenn es bewölkt ist, regnet oder schneit wird unsere Haut der Strahlung ausgesetzt."

Bild: Sean Thornton/Cover Images