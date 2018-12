Allgemein | STAR NEWS

Franziska van Almsick: So ticken ihre Söhne

Franziska van Almsick (40) spricht ganz offen über das Leben ihrer Söhne.

Sie lebt unter einem Dach mit drei Männern und könnte damit wohl nicht glücklicher sein: Franziska van Almsick spricht im Interview mit 'Bunte', wie es sich als Mama zweier Söhne und als Frau eines erfolgreichen Geschäftsmanns so lebt.

Im Alter von gerade einmal neun Jahren gewann Franziska neun Goldmedaillen bei der Kinder- und Jugendspartakiade. Dass der älteste Sohn Don Hugo (11) in die Fußstapfen seiner sportlichen Mama treten könnte, damit rechnet van Almsick nicht. Denn anders als seine Mutter ist Don Hugo wohl eher voller Leidenschaft für die Musik statt für Sport, wie die 40-Jährige im Interview berichtet. Über Mo Vito (5) sagte sie lässig auf dem roten Teppich anlässlich des Mon Chéri Barbaratags in München: "Bei meinem Jüngsten lasse ich mich noch überraschen, was passiert."

Weiter erklärte sie: "Meine Kinder können prinzipiell erst einmal alles machen, was sie wollen." Auch, wenn das bedeutet, dass die beiden eventuell Influencer werden wollen? "Wenn das ihr Wunsch ist, dann können sie auch das machen", lautet ihre Antwort darauf.

Nichtsdestotrotz sei sie aber der Ansicht, dass der Beruf ihrer Kinder in ihren Augen auch Sinn machen solle: "Wenn man was erreicht, was leistet oder einen Job macht, dann ist es gut in der Öffentlichkeit zu stehen." Insgesamt wolle sie aber erst einmal darauf warten, was in Zukunft passiere.

