Franz Hartwig: Raus aus der Bösewicht-Spirale

DE Deutsche Promis - Er ist einfach gut darin, böse rüberzukommen: Wenn Franz Hartwig (35) auf dem Bildschirm erscheint, schwant Zuschauern meist nichts Gutes. Dennoch hofft der Schauspieler ('Der Pass'), dass sein Publikum daraus keine Schlüsse über seine Privatperson zieht.

"Viele Angebote gehen in eine Richtung"

"Ich hoffe, dass die Zuschauer den Unterschied zwischen Charakter und Privatperson erkennen", so der Star im Gespräch mit 't-online'. Dennoch scheinen alle seine Rollen vor allem in eine Richtung zu gehen. Dafür hat Franz Hartwig auch eine Erklärung: "Wenn man einmal als 'gut' empfunden wurde in einer Rolle, dann gehen viele Angebote erstmal in diese Richtung. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache." Immerhin hat er jetzt mit seiner neuen Serie 'Wild Republic' ein neues Kapitel aufgeschlagen, ist endlich auf der guten Seite.

Franz Hartwigs Traumrolle? Eine Komödie

Ein Zufall ist das nicht: "Ich möchte beim Zuschauer nicht den Eindruck erwecken, ich hätte stets 'Dreck am Stecken'… Von daher waren Rollen wie in 'Charité' oder jetzt in 'Wild Republic' ein großes Glück und durchaus bewusst gewählt." Franz Hartwig hofft daher, dass die Zuschauer nicht automatisch ihm den Mord in die Schuhe schieben: "Ich will nicht, dass die Zuschauer in mir nur das Böse sehen und es wäre doch fatal, wenn ich schon mit Mitte Dreißig auf einen Rollentyp festgelegt wäre. Dafür ist mir der Job zu wichtig." Allerdings ist er nicht allein, wenn es darum geht, Entscheidungen über Rollen zu treffen: "Ich habe gemeinsam mit meiner Agentur überlegt, wie wir aus dieser Rollenspirale herauskommen." Sein Traum ist es, auch mal eine Komödie zu spielen, um seine Bandbreite zu erweitern.

Und wie entspannt der Star von all dem Bösen nach dem Drehtag? "Wenn ich meine Arbeit gemacht habe, dann setze ich mich abends gerne an die Playstation und spiele FIFA", so Franz Hartwig — ein Ersatz für das Stadionerlebnis, das der Fußballfan vermisst.

