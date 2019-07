Allgemein | STAR NEWS

Foto-Verbot auf Turner-Hochzeit: Diplo muss das Handy abgeben

Als sich Sänger Joe Jonas (29) und Schauspielerin Sophie Turner (23) in einer geheimen Zeremonie in Las Vegas im Mai das JA-Wort gegeben hatten, teilte Diplo (40, 'Close To Me') einen Schnappschuss der spontanen Blitzheirat im Netz - noch bevor der Bräutigam oder die Braut die freudige Nachricht bekanntgeben konnten. Das Brautpaar war anscheinend nicht begeistert von Diplos Verhalten, nichtsdestotrotz erhielt der DJ auch zur zweiten Hochzeit der beiden - diesmal ganz offiziell und mit zahlreichen Gästen - eine Einladung.

Diplo ohne Handy

Doch damit so etwas nicht noch einmal passieren konnte, erteilten Joe und Sophie dem Musiker ein Foto-Verbot und nahmen ihm das Handy weg. Das verriet Diplo anschließend in einem Instagram-Post mit einem Schnappschuss, der diesmal tatsächlich nur ihn vor einem Schloss und nicht das Brautpaar zeigte. "Das ist das einzige Foto von Joe und Sophie Turner Jonas, weil sie mir mein Handy weggenommen und während der Zeremonie weggeschlossen haben. Wie ich hörte, war es aber herzallerliebst", schrieb er unter das Bild. Das Foto kommentierte auch der Sänger/Songwriter Ryan Tedder (40), der den Jonas Brothers Comeback-Hit 'Sucker' schrieb und ebenfalls zu den Gästen der Hochzeit zählte. "Es war so verdammt heiß, oder nicht?!", postete Ryan und spielte damit auf die Hitzewelle an, die Europa in den vergangenen Tagen fest im Griff hatte.

Prominente Gäste

Ebenfalls zu den Gästen der Hochzeit zählten Stars wie Maisie Williams, Wilmer Valderrama und Ehefrau Amanda Pacheco, Ashley Graham und Ehemann Justin Ervin sowie der TV-Guru Dr. Phil McGraw, der versehentlich das Datum der Zeremonie in einem Instagram-Kommentar bekanntgegeben hatte. Die zweite Hochzeitsfeier von Joe Jonas und Sophie Turner fand auf dem Chateau de Tourreau im französischen Sarrians am Samstag, den 29. Juni, statt. Und da Diplo diesmal nicht knipsen konnte, müssen die Fans sich wohl noch gedulden, bis es die ersten offiziellen Bilder der Zeremonie zu sehen gibt.

© Cover Media

Weitere Artikel