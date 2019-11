Allgemein | STAR NEWS

Foto mit Kinderwagen: Ist das Baby von Leila Lowfire schon da?!

DE German Stars - Im April hatte Dschungelcamperin Leila Lowfire (26) ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Jetzt scheint das Baby da zu sein, denn auf Instagram postete Leila ein Foto von sich beim Herbst-Spaziergang, vor sich her schiebt sie einen Kinderwagen. Doch wer sitzt da in dem Wagen? Ein Hund?! In ihrer gewohnt witzigen Manier kommentiert sie das Foto mit folgenden Worten: "Bevor ihr es wieder von jemand anderem erfahrt, ja es stimmt, ich bin die verrückte Hundefrau, die ihren Hund im Kinderwagen durch Berlin schiebt. Turas größter Traum (neben einer Welt ohne Menschen und Fahrräder) ist in Erfüllung gegangen. #Angsthund."

Fans gratulieren Leila Lowfire

Fährt Leila doch nur ihren Hund spazieren? Bei genauerem Hinsehen erkennt man allerdings, dass es sich um einen Geschwisterkinderwagen handelt, d.h. er bietet Platz für zwei. Und tatsächlich scheinen auch zwei "Personen" in dem Wagen untergebracht. Ganz eindeutig zu erkennen ist der Hund in der rechten Hälfte des Wagens, die linke kann man nicht ganz einsehen. Doch die dick eingepackten Babyhände, die sich in die Berliner Herbstluft strecken, scheinen daraufhin zu deuten, dass dort ein kleines Baby schlummert. Die Fans sind jedenfalls sicher und gratulieren der "neugebackenen Mama".

Leila Lowfire hält sich bedeckt

Leila Lowfire ist bekannt für ihre witzig, verrückten Einträge auf Social Media. So verkündete sie die Schwangerschaft im April auch mit einem Foto von ihrem kleinen Babybauch und den Worten: "Hallo, ich habe ein Brötchen im Ofen." Und im Sommer postete sie ein Foto von sich am Pool, auf dem sich der Mini-Babybauch abzeichnete. "Came here to fart" lautete der Kommentar unter dem Motiv. Deutsch: Kam her, um zu furzen. Vielleicht hatte die Brünette ja tatsächlich mit Blähungen während ihrer Schwangerschaft zu kämpfen … Mit weiteren Details zur Schwangerschaft und dem Baby hielt sie sich allerdings sehr zurück. Auch wer der Vater von Leila Lowfires Baby ist, ist nicht bekannt.

