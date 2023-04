Allgemein | STAR NEWS

Foo Fighters: Dave Grohl & Co. kündigen erstes Album nach dem Tod von Taylor Hawkins an

DE Showbiz - Für eine Weile fragten sich die Fans der Foo Fighters, ob die Band nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins (†50) überhaupt weitermachen würde. Ein großes Memorial-Konzert, zu dem Frontmann Dave Grohl (54) im Sommer alles einlud, was Rang und Namen hatte, beantwortete die Frage.

Erstes Kapitel im neuen Leben der Band

In diesem Frühjahr und Sommer wollen die Foo Fighters wieder durch Nordamerika touren, auch wenn es noch keine Entscheidung gibt, wer Taylor an den Drums ersetzen wird. In der Zwischenzeit war die Band fleißig und verkündete jetzt ein neues Album. 'But Here We Are' soll am 2. Juni erscheinen. In der Pressemeldung ist von einem "mutigen, beschädigten und unbeirrt authentischen" Werk die Rede, vom "ersten Kapitel im neuen Leben der Band."

Die ganze Gefühlspalette der Foo Fighters

"Eine brutal ehrliche und emotional wunde Antwort, auf alles, was die Foo Fighter im letzten Jahr erdulden mussten. 'But Here We Are' ist ein Beweis für die heilenden Kräfte der Musik, der Freundschaft und der Familie", heißt es weiter. Es sei der "Sound von Brüdern, die Zuflucht in der Musik finden, die sie vor 28 Jahren zusammenbrachten, ein Prozess, der sowohl therapeutisch als auch lebensbejahend war." Am Mittwoch wurde mit 'Rescued' bereits die erste Single-Auskopplung vorgestellt. Zudem gibt es neun weitere Songs, deren Gefühlspalette von "Wut und Trauer bis zu Stille und Akzeptanz" gehe, so die Plattenfirma. Wer die Drums auf 'But Here We Are' spielte, ist ebenfalls unklar. Nicht wenige vermuten, dass Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl selbst Hand anlegte.

