Florian Henckel von Donnersmarck: Die deutsche Oscar-Hoffnung

Florian Henckel von Donnersmarck (45) ist für einen Oscar nominiert.

Für den deutschen Regisseur ist es aber nicht das erste Mal, dass einer seiner Filme unter den besten der Welt ins Rennen geht. 2007 bekam Florian Henckel von Donnersmarck die Auszeichnung als Bester fremdsprachiger Film für ‘Das Leben der Anderen’. Jetzt will er seinen Erfolg mit ‘Werk ohne Autor’, welcher im Englischen ‘Never Look Away’ heißt, wiederholen. Der Film hat sogar zwei Chancen: Er ist auch in der Kategorie Beste Kamera nominiert. Sebastian Koch, einer der Hauptdarsteller, zeigt sich verständlicherweise begeistert ob der Nominierung.

"Ich freue mich riesig, dass unser Film 'Werk ohne Autor' über die Academy die Anerkennung bekommt, die er verdient", so der Star gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit für einen Seitenhieb gegen die einheimischen Medien, die mit 'Werk ohne Autor' hart ins Gericht gegangen waren: "Für mich ist es wichtig, dass sich die Deutschen selbst ein Urteil bilden, ins Kino gehen und sich nicht abschrecken lassen von Kritiken, die mit der Sache gar nicht so viel zu tun haben."

Kritik gab es auch vom Künstler Gerhard Richter, von dessen Leben Florian Henckel von Donnersmarck sich überhaupt erst zu dem Streifen inspirieren ließ. "Er hat meine Biografie missbraucht und verzerrt!", wetterte er im 'New Yorker'.

Am 24. Februar werden wir wissen, ob der Film der Oscar-Jury besser gefällt, als den Kritikern in Deutschland: dann werden die Academy Awards in Hollywood vergeben.

