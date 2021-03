Allgemein | STAR NEWS

Florence Kasumba: Jetzt ermittelt die ‘Tatort’-Kommissarin auch in echten Fällen

DE Deutsche Promis - Seit 2019 ermittelt Florence Kasumba (44) als Anaïs Schmitz Seite an Seite mit Maria Furtwängler (54) im Göttinger 'Tatort'. Dabei kann sich die Schauspielerin ('Black Panther') der morbiden Anziehungskraft von Verbrechen kaum entziehen — wenn es auch eher die Art und Weise ist, wie den Bösewichten das Handwerk gelegt wird.

Historischen Fällen auf der Spur

"Mich fasziniert die Herangehensweise, wie Ermittlerinnen und Ermittler dem Verbrechen mithilfe der heutigen Technik auf die Spur kommen", so der Star im Gespräch mit 't-online'. Diese Faszination kann Florence künftig auch jenseits des 'Tatorts' ausleben: Sie führt durch die neue Reihe 'Cold Case', in der historische Todesfälle unter das moderne forensische Mikroskop kommen. Vom ägyptischen König Ramses III über Marilyn Monroe bis hin zum Tod der Edelhure Rosemarie Nitribitt 1957 — ein Fall, der bis heute viele Fragen aufwirft, waren doch viele große Namen aus Wirtschaft und Politik auf ihrer Besucherliste.

Florence Kasumba gingen manche Fälle nah

"Ich sehe sie als eine kluge, erfolgreiche Businessfrau, die Beziehungen zu Männern in hochrangigen Positionen pflegte und in Gewinn umwandelte", erklärt eine faszinierte Florence Kasumba. "Ihr Profit war hoch und niemand außer ihr hat davon profitiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Frau wie Rosemarie damals gefährlich lebte." Auch der Fall Marilyn Monroe sei ihr nahegegangen: Es habe "viele Ungereimtheiten" beim Tod der Schauspielerin gegeben. Jedes Opfer habe das Recht auf Aufklärung und "in diesem Fall hat man vieles getan, um die Wahrheit zu vertuschen."

Trotz der Begeisterung für Fälle wie diese sitzt die Schauspielerin übrigens nicht rund um die Uhr vor dem Fernseher, um sich Krimis zu Gemüte zu führen. "Ich schaue generell eher wenig Fernsehen. Ich habe früher viel mehr Dokumentationen gesehen. Mir gefallen geschichtliche und tierische Dokus", so Florence Kasumba.