Fiona Erdmann: Wie soll das Kind bloß heißen?

DE German Stars - Bei Fiona Erdmann (31) steht ein großer Wandel ins Haus, denn die einstige Kandidatin bei 'Germany's Next Topmodel' wird in diesem Jahr Mutter. Die Vorfreude ist bereits groß bei der Berufsschönheit und ihrem Freund Mohammed.

Bange Tage für Fiona Erdmann

Doch die Schwangerschaft verlief nicht ganz so glatt, wie es sich werdende Eltern in der Regel erhoffen, denn Moe und Fiona durchlebten Momente, die ein Alptraum für jedes Elternpaar sind. In ihren regelmäßigen Updates auf YouTube erzählte das Model von dem Schreckensmoment, als ein Scan einen Fleck auf dem Herzen des ungeborenen Babys entdeckte. Die Ärzte zeigten sich besorgt, denn ein solcher Fleck kann ein Hinweis auf das Downsyndrom sein. "Allein die Tatsache, dass ein Arzt vor mir steht, mir sagt, dass da irgendein Fleck im Herzen ist und dass das eine Möglichkeit des Down-Syndroms gibt ... Das hat mir schon gereicht", so Fiona. "Das hat mich extrem runtergezogen."

"Wir hätten das Kind genauso geliebt"

Nach einem DNA-Test konnten die werdenden Eltern aufatmen: Das Kind ist wohlauf. Ein Kind mit Down-Syndrom hätte für die beiden allerdings keinen Unterschied gemacht: "Wir hätten das Kind genauso geliebt." Doch beim Paar steht bereits das nächste Problem an, denn Fiona und Moe können sich einfach nicht auf einen Namen für das Kleine einigen: "Unser größtes Problem ist eigentlich, dass Moe und ich uns überhaupt nicht einig sind. Mal hat er einen Namen, der ihm gefällt und ich kann damit gar nichts anfangen, und eben umgekehrt." Viel Zeit haben sie nicht mehr: In zwei Monaten soll Fiona Erdmann Mutter werden.