Fiona Erdmann: Was soll der Rummel um mein Gewicht?

DE Deutsche Promis - 14 Jahre ist es her, dass Fiona Erdmann (32) an der zweiten Staffel von 'Germany's Next Topmodel' teilnahm. Für den Sieg reichte es damals zwar nicht, doch das stand einer Modelkarriere nicht im Weg. Durch TV-Rollen wie wie 'Anna und die Liebe' wurde Fiona einem großen Publikum bekannt.

"Es ist ganz normal"

2020 wurde die Berufsschönheit erstmals Mutter, und wie es die Natur so will, ging dieses freudige Ereignis mit einer Gewichtszunahme einher. Während sich viele frisch gebackene Promi-Mütter umgehend nach der Geburt schinden, um so schnell wie möglich wieder dem Idealbild zu entsprechen, pfiff Fiona Erdmann auf Konventionen. Auch Monate später ist sie happy, wie sie ist — der Presserummel kann dem nichts anhaben. "Mich stört es ehrlich gesagt nicht", schrieb sie am Montag (11. Januar) auf Instagram. "Eigentlich finde ich es eher gut, denn vllt werden dadurch einige Frauen darauf aufmerksam und merken, dass es eben normal ist, nach einer Schwangerschaft etwas mehr zu wiegen."

Fiona Erdmann lässt sich nicht unter Druck setzen

Sie nun ausgerechnet mit ihrem Gewicht und Aussehen zur Zeit der 'GNTM'-Teilnahme zu vergleichen, sei doch absurd: "Ja, damals habe ich ca. 52kg gewogen. Das war zu GNTM Zeiten, ist 14 Jahre her und mit Sicherheit kein Gewicht, dass ich mit meinem aktuellen vergleichen kann. Ich war damals einfach anders gebaut, kindlicher und ich hatte noch kein Kind geboren."

Aktuell seien ihre 80 Kilo absolut in Ordnung für sie: "Eben weil auf unsere Gesellschaft und gerade auch auf Mamas so ein enorm großer Druck ausgeübt wird." Sie sieht sogar die positiven Seiten: "10kg stecken auf jeden Fall in meinem Hintern ;) und hey... wenigstens hab ich nun endlich mal ein Hintern." Und dass Fiona Erdmann sich selbst gefällt, ist schließlich die Hauptsache.