Allgemein | STAR NEWS

Fiona Erdmann über ihre Karriere: “Steinig und nicht immer einfach”

DE German Stars - Auch den erfolgreichsten Models fällt ihre Karriere wegen ihres blendenden Aussehens nicht einfach in den Schoß. Das weiß niemand besser als Fiona Erdmann (31).

"Die Zeiten waren nicht rosig"

Die ehemalige Teilnehmerin von 'Germany's Next Topmodel' ist zwar heutzutage mega-gefragt, doch auch sie musste sich erst einmal durchbeißen, wie Fiona auf Social Media verriet. "Der Weg zu meinem heutigen Leben war ehrlich gesagt recht steinig und nicht immer einfach", schrieb die Berufsschönheit auf Instagram und fügte hinzu: "Ich hatte Zeiten in meiner Karriere, die gar nicht rosig waren. Ich hatte kein Geld, keine Jobs, wusste nicht wie es weitergeht und wie mein Leben einmal aussehen würde."

Fiona Erdmann hat etwas dazugelernt

Diese Durststrecken sieht sie heutzutage allerdings positiv, denn sie waren eine wichtige Lektion im Leben: "Was ich gelernt habe, ist, dass man immer weitermachen und an sich glauben muss. Das Ziel vor Augen nicht verlieren und den Weg weiter gehen, auch wenn er manchmal ungewiss ist." Rückblickend kann sie sich philosophisch geben: "Ich bin davon überzeugt, dass jede Phase im Leben seinen Sinn hat. Heute bin ich dankbar, all diese Phasen durchlebt zu haben und dadurch noch viel dankbarer, dass ich heute ein Leben habe, von dem ich immer geträumt hab." Ihren Fans rät Fiona Erdmann daher: "Also ... nie aufgeben, weitermachen, nicht unterkriegen lassen und das Ziel immer klar vor Augen haben."