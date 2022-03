Allgemein | STAR NEWS

Fiona Erdmann: Papa eifert ihr nach

DE Deutsche Promis - Influencerin Fiona Erdmann (33) hat sich als Model einen Namen gemacht. Das hat ihren Vater wohl animiert, esihr gleich zu tun.

Wie die Tochter, so der Papa

Die Saarländerin machte sich 2007 einen Namen bei 'Germany's Next Topmodel' und konnte sich als Model etablieren. Das hat Gerd Erdmann (73) inspiriert, sich ein zweites Standbein vor der Kamera aufzubauen. Der Bildhauer und Restaurantbesitzer hat schon mehrere Werbeauftritte hinter sich und möchte am liebsten ganz in die Fußstapfen seiner Tochter treten: "Ich kann mir eine Teilnahme bei 'GNTM' vorstellen", erklärte das Best-Ager-Model im Gespräch mit 'Bunte'. Seine Tochter zeigt ihren schmucken Papa auch auf Instagram und bedauert es sehr, ihn in ihrer Wahlheimat Dubai nicht in ihrer Nähe zu wissen: "Hoffe, dass wenn wir nach Deutschland kommen, uns mal wieder sehen und Leo seinen Opa kennenlernt."

Fiona Erdmann ist mit der Hauseinrichtung beschäftigt

Aber momentan ist Fiona Erdmann mit der Einrichtung ihres Hauses beschäftigt. Das Zimmer des 20 Monate alten Leo ist schon fertig, aber noch ist viel zu tun. "Ich bin seit mehreren Stunden zugange und versuche alles wegzuräumen und Sachen zu sortieren. Es ist wirklich ein richtiges Chaos", klagte die Wüstenbewohnerin auf Instagram. Und dann steht auch noch die Geburt ihrer kleinen Tochter an. Nach ihrer Fehlgeburt im Mai, ist die bald Zweifach-Mama vorsichtig und war voller Sorge, als sie sich wieder mit Corona angesteckt hatte. Aber zum Glück blieb die Erkrankung ohne sichtbare Folgen für das Baby im Bauch. Wenn die Kleine dann bald das Licht der Welt erblickt, kann sie auch in das Gesicht ihres Opas schauen. Der hat nämlich fest versprochen, Fiona Erdmann nach der Geburt in Dubai zu besuchen.

Bild: Monika Skolimowska/picture-alliance/Cover Images