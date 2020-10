Allgemein | STAR NEWS

Fiona Erdmann: Im Sonnenuntergang von Emotionen übermannt

DE German Stars - Fiona Erdmann (32) möchte auf Instagram nicht immer nur jammern, denn eigentlich hat sie es doch sehr gut, ist reich beschenkt, und hat die vergangenen Monate als junge Mutter hervorragend gemeistert. Das wollte sie nun auch ihren Abonnenten mitteilen.

Immer diese Vergleiche

Auf Instagram postete sie ein Bild von sich mit ihrem Baby am Strand. Mama und Kind sind eingehüllt in den warmen Schein der orangefarbenen Sonne, die am Strand von Dubai untergeht. Es ist das perfekte Bild zum Anlass, denn Fiona möchte ihren Fans gegenüber ausdrücken, wie dankbar sie ist. Diesen Eindruck habe sie nicht immer vermittelt: "Ich habe in den letzten Wochen oft gejammert, mich oft beschwert, oft an mir selbst gezweifelt, das Gefühl gehabt alles was ich mache ist nicht genug, habe extrem hohe Ansprüche an mich gehabt und habe oft auf andere geschaut und mich verglichen. Mich verglichen und gedacht, andere machen es besser, bekommen vor allem auch die Situation als Mutter besser gemeistert, sehen besser aus oder sind erfolgreicher …" Auch wenn sie oft das Gegenteil predige, vergleiche sie sich selbst doch oft mit anderen.

Fiona Erdmann hat es begriffen

Doch dann ist Fiona Erdmann klar geworden, dass sie alles hat, wovon sie träumen kann. Das Glücksgefühl übermannte sie vor kurzem, wie sie fort fährt: "Als ich vor zwei Tagen dann am Strand war und meinen kleinen Schatz im Arm gehalten habe und die Sonne vor mir im Meer unterging, musste ich weinen! Weinen, weil mir bewusst wurde, dass ich doch eigentlich alles habe, das ich die letzten Wochen doch wirklich toll gemeistert habe und das es gerade nichts wichtigeres gibt als meinen Sohn! Das ich dankbar und glücklich sein kann, für alles was ich habe und wir alle unterschiedlich sind und man Äpfel eben auch nicht mit Birnen vergleichen kann." Für ihre Abonnenten hat Fiona Erdmann einen guten Rat: Man solle sich nicht umschauen, sondern auf sich selbst achten. Nur dann könne man sein eigener bester Freund anstatt der ärgste Feind sein.