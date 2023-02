Allgemein | STAR NEWS

Fiona Erdmann: Am Valentinstag stellte sie ihren Fans endlich Moe vor

DE Deutsche Promis - Zwei gemeinsame Kinder, ein neues Leben in Dubai – dieses Paar verbindet so einiges. Da wurde es Zeit, dass Fiona Erdmann (34) uns ihren geliebten Moe endlich einmal zeigt – am Valentinstag war es soweit.

Ein feierlicher Moment für Fiona Erdmann

Ein bisschen nervös war sie wohl schon, bevor sie auf Instagram ihre Paarbilder postete: "Ich bin total aufgeregt. Ich werde gleich ein Foto posten und wenn ich darüber nachdenke... es ist ein richtig, richtig besonderes Posting für mich", sagte Fiona in ihrer Instagram-Story, die sie am Abend des Valentinstages am 14. Februar postete, um die Spannung noch ein wenig anzuheizen. "Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich darüber nachdenke und ich bin total gespannt, wie ihr reagieren werdet." Dann waren sie endlich da: Zwei Paarfotos, die die beiden im Partnerlook, eng umschlungen und glücklich lachend, zeigen.

Paar-Content von Fiona und Moe

Dazu schriebt Fiona: "Mein Schatz - Happy Valentine’s Day - Über 5 Jahre sind wir nun zusammen. 5 Jahre in denen so viel passiert ist. In denen wir durch dick und dünn gegangen sind, so viel erlebt haben und in denen du immer an meiner Seite warst. Du hast mich in meiner schlimmsten Zeit aufgefangen, warst mir die größte Stütze und hast mir das Gefühl gegeben, jemanden an meiner Seite zu haben, der auf mich aufpasst und für mich da ist. Du hast mir den Start in Dubai erleichtert, denn ab dem Tag an dem wir uns kennenlernten, war ich nicht mehr allein." Sie bezeichnet Moe als ihren Fels und Beschützer und kündigt an: "Nun startet ein neues Kapitel. Ein weiteres gemeinsames Projekt. Wir Zwei zusammen so das es jeder sehen kann." Und scherzt in ihrer Insta-Story: "Jetzt werdet ihr mit couple content zugespamt [sic]." Wie gut, dass die Follower*innen von Fiona Erdmann schon jetzt begeistert vom gutaussehenden Moe sind, von dem sie dann demnächst noch viel mehr sehen werden.

