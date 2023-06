Allgemein | STAR NEWS

Filmemacher Simon Verhoeven: Hochzeit in Wien — und Mama Senta Berger hatte kaum noch damit gerechnet

DE Deutsche Promis - Seine berühmte Mutter hatte wohl selbst nicht mehr damit gerechnet, doch Star-Filmemacher Simon Verhoeven (51) hat nach über 20 Jahren Beziehung endlich ja gesagt. Anfang Juni feierte der Sohn von Schauspielerin Senta Berger (82) und Produzent Michael Verhoeven mit seiner Partnerin Nina-Anais Nun in Wien Hochzeit — fünf Tage lang. Doch sie brauchten kein rauschendes Fest mit hunderten Gästen.

Achterbahn am Hochzeitstag

"Nur unsere Eltern waren dabei, mein Bruder Luca mit seiner Frau und ihren Kindern und Ninas Cousine mit deren Familie", so der Produzent, Schauspieler und Regisseur ('Willkommen bei den Hartmanns') gegenüber 'Bunte'. Man sei viel spazieren gegangen und habe die Stadt so richtig genossen. "Am Tag der Trauung sind wir danach noch im Prater Achterbahn fahren gegangen." Und warum ausgerechnet Wien? "Wien ist unsere Lieblingsstadt. Hier finden wir so ziemlich alles spannend und romantisch. Meine Mutter ist ja gebürtige Wienerin und ich bin teils dort aufgewachsen. Jetzt haben wir eine Wohnung dort, in der wir mit den Kindern oft unsere Ferien verbringen."

Warum Simon Verhoeven den Entschluss fasste

Der Wunsch, nach mehr als zwanzig Jahren, doch noch zu heiraten, wurde bei Simon Verhoeven erst im letzten Jahr wach — da wurde er 50. Wo andere die Midlife Crisis befällt, ging er den entgegengesetzen Weg. "Ich hatte das ja eigentlich nie vor. Aber als ich im Sommer 50 wurde, habe ich über vieles nachgedacht und eine große Dankbarkeit empfunden." Nachdem er für Dreharbeiten mehrere Monate von seiner Partnerin und den gemeinsamen Kindern getrennt war, fasste er den Entschluss.

Das überraschte wohl vor allem seine Mutter Senta Berger. Sie hatte "glaube ich, nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch mal heirate." Jetzt will Simon Verhoeven mit seiner Familie in den Sommerurlaub nach Griechenland fliegen — und dort vermutlich weiterfeiern.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress