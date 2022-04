Allgemein | STAR NEWS

Filip Pavlović: So großzügig ist der Dschungelkönig

DE Deutsche Promis - Ganz Deutschland liebt Filip Pavlović (27). Der Reality-Star bleibt mit seiner natürlichen Art stets auf dem Teppich — und setzte sich damit im diesjährigen Dschungelcamp gegen laute, polternde Selbstdarsteller*innen durch.

Die ganze Familie profitiert

Mit dem Gewinn von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' kam nicht nur die Dschungelkrone daher, sondern auch ein nettes Preisgeld. Doch statt jetzt so richtig im Luxus zu schwelgen, kümmert sich der Hamburger hingebungsvoll um die Familie. Zunächst überwies der frisch gebackene Dschungelkönig seiner Mutter eine größere Summe "damit du wieder durchatmen kannst." Der Betreiberin einer Reinigungsfirma waren während der Pandemie mehrere Aufträge weggebrochen, wie der Star im RTL-Feature erklärte. Doch Mama ist nicht die Einzige, die von Filips Gewinn profitiert. Denn jetzt hat er sich auch seiner Schwester gegenüber großzügig gezeigt. Der Reality-König schenkte ihr ein Auto.

Was Filip Pavlović glücklich macht

Eine große Überraschung, wie man im Videoclip auf Instagram sieht, welchen Filip Pavlović geteilt hat. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll — danke, danke, danke!" ist die Stimme von Schwester Slavica auf Instagram zu hören, als ihr Bruder ihr die Autoschlüssel in die Hand drückt. "Sie freut sich super, Überraschung geglückt", schrieb Filip. Dabei hat sich der TV-Star nicht lumpen lassen, denn Slavica fährt jetzt in einem nagelneuen BMW durch Hamburg. "Ich bin glücklich, wenn ich meine Familie glücklich mache", erklärte Filip ganz bescheiden.

Wo er helfen kann, hilft Filip gern. Erst vor Kurzem schrieb er Comedian Chris Tall, der sich einer OP unterziehen musste: "Wenn du was brauchst sag Bescheid Nachbar." Filip Pavlović ist eben ein Dschungelkönig, der zuerst an seine Untertanen denkt.

