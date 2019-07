Allgemein | STAR NEWS

Faye Dunaway: Du bist gefeuert!

DE Showbiz - Faye Dunaway (78) war eine der größten Schauspielstars der 60er- und 70er-Jahre, bis ihr Stern allmählich zu sinken begann. Das lag nicht nur an einer ganzen Reihe von finanziellen und kritischen Flops wie 'Mommie Dearest', sondern auch an ihrer Reputation als Diva, mit der es sich nur schwer harmonisch arbeiten lässt.

Faye ist die Hand ausgerutscht

Dieser Ruf wird nun unterfüttert, denn Faye Dunaway wird nicht länger in dem Theaterstück 'Tea at Five' zu sehen sein. Einige Aufführungen wurden im Huntington Theater in Boston, USA, ausgetragen, bevor es zu einem Zwischenfall kam, der die Produzenten zur Entlassung von Faye zwang. Insider erklärten der 'Page Six'-Kolumne der 'New York Post', die Darstellerin habe hinter der Bühne einen Mitarbeiter geschlagen. Als Konsequenz wurde Faye Dunaway von ihrer Verpflichtung entbunden, in dem Stück weiterhin aufzutreten, wie die Produzenten in einem Statement bestätigten.

Faye ist nicht mehr Katharine

Faye reist derzeit durch Europa und konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden. Es dürfte ein großes Ärgernis für die Diva sein, denn 'Tea at Five' sollte eigentlich nach den Vorstellungen in Boston auf den Broadway in New York City kommen. Das Theaterstück dreht sich um Schauspielerin Katharine Hepburns Genesung nach einem verheerenden Autounfall, der sich 1983 zugetragen hatte. 'Tea at Five' soll im kommenden Jahr auch in London zu sehen sein – jetzt aber ohne Faye Dunaway.

