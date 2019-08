Allgemein | STAR NEWS

Family First: Til Schweiger begeistert mit Instagram-Foto

DE German Stars - Von 1995 bis 2014 war Filmstar Til Schweiger (55, 'Keinohrhasen') mit Dana Schweiger (51) zusammen, vier Kinder haben die beiden gemeinsam großgezogen. Mittlerweile sind die beiden geschieden, doch mit seinem neuesten Instagram-Post beweist der Vierfach-Papa, dass sich die beiden noch immer gut verstehen und wie viel Respekt er für seine Ex-Frau hat. Schließlich hat sie ihm das schönste Geschenk seines Lebens bereitet: seine vier Kinder.

Family First

Mit einem alten Foto, das der Schauspieler anlässlich des 'Throwback Thursday' postete, dankt er der Mutter seiner Kinder: Auf dem Schwarzweißfoto aus dem Jahr 1994 sieht man ihn gemeinsam mit Dana auf einem Platz in Wien. "Wien mit der Mutter meiner geliebten Kinder Valentin, Luna, Lilli und Emma. Ich danke dir." Den Worten lässt er ein Herz- und ein Kussmund-Emoji folgen sowie den Hashtag 'Family First'.

Til Schweiger begeistert seine Fans

Und Tils Follower sind begeistert von diesem Bild, das von dem guten Verhältnis des Schauspielers und seiner Ex-Frau zeugt. So schreibt eine Anhängerin lobend: "So schön, wenn man noch so friedliche Gesten zeigen kann. Da können sich viele getrennte Eltern mal von inspirieren lassen", während eine weitere bemerkt: "Ganz tolle Geste für die Mutter deiner Kinder." Und ein dritter Fan kommentiert: ""Von dir können sich viele Menschen eine Scheibe abschneiden. Respekt!"

