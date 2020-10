Allgemein | STAR NEWS

Familientragödie: Jeanette Biedermann hält Andenken an ihren Bruder wach

DE German Stars - Sängerin Jeanette Biedermann (40) ist normalerweise ein Ausbund an Fröhlichkeit, schlug aber als Gast in der ZDF-Sendung 'Volle Kanne' nachdenkliche Töne an, als sie ein trauriges Kapitel aus ihrer Familiengeschichte offenlegte.

Jeanette Biedermann hatte einen Bruder

Im Gespräch mit Moderatorin Nadine Krüger (43) erzählte Jeanette, dass ihr Eltern, die damals noch in der DDR lebten, einen Sohn bekamen, bevor sie geboren wurde. Der Kleine kam zu früh zur Welt und war nicht in der besten gesundheitlichen Verfassung, darum wurde er zunächst im Krankenhaus in einen Brutkasten gelegt. "Es war im Prinzip so, dass er im Krankenhaus im Brutkasten war. Er war auf einem super Weg, es war also schon im Prinzip so, dass er hätte bald entlassen werden können", erklärte die Sängerin. Doch es kam ganz anders.

Todesnachricht am Telefon

"Und dann haben sie meine Eltern angerufen und haben gesagt: 'Ihr Sohn ist leider verstorben. Sie dürfen ihn auch nicht mehr sehen und Sie dürfen ihn auch nicht beerdigen. Sie sind ja noch jung genug, machen Sie einfach ein neues Kind.' Und meine Eltern haben ihr Kind im Prinzip nie wieder gesehen und wissen nicht, was damit passiert ist", berichtete Jeanette. In der DDR kam es öfter vor, dass Kinder aus Krankenhäusern verschwanden, erläuterte die Moderatorin. Das machte die Situation für die Eltern sicher nicht leichter. Tatsächlich brachte die Geburt von Tochter Jeanette etwas Trost: "Meine Eltern haben auch lange gebraucht, um das zu verarbeiten und ich bin dann nochmal um die Ecke gekommen und hab's versucht ein bisschen gutzumachen."

Jeanettes Mutter, die mittlerweile verwitwet ist, möchte diese traurige Geschichte ruhen lassen. Aber ihrer Tochter ist es wichtig, dass dieses Kind nicht vergessen wird. "Ich finde immer, solche Sachen anzusprechen, ist auch für Leute wichtig, denen es auch so geht. Weil es auch anderen Leuten Mut macht, denen das passiert ist. Man muss ja kein Blatt vor den Mund nehmen", sagte Jeanette Biedermann und plädierte für Offenheit im Umgang mit derartigen Schicksalsschlägen.