Familientragödie bei Sängerin Melissa Etheridge: Sohn stirbt mit 21 Jahren

DE Showbiz - Melissa Etheridge (58) trauert um ihren Sohn Beckett. Der 21-Jährige war an den Folgen seiner Drogensucht gestorben, jetzt sucht die Sängerin ('Like The Way I Do') nach einem Weg aus der Trauer.

"Mein Herz ist gebrochen"

Am Mittwoch (13. Mai) ließ der Star ein Statement veröffentlichen, in dem der Tod von Beckett Cypher bestätigt wurde. "Heute werde ich eine von Hunderttausenden, die einen geliebten Menschen an die Opioidabhängigkeit verloren haben", hieß es darin. "Mein Sohn Beckett, der gerade einmal 21 war, hat lange gegen seine Sucht gekämpft und ist ihr heute schließlich zum Opfer gefallen. Er wird von all denen schmerzlich vermisst, die ihn liebten, seiner Familie und seinen Freunden. Mein Herz ist gebrochen. Ich bin all denjenigen dankbar, die mit ihr Beileid gewünscht haben, und ich spüre ihre Liebe und ihre aufrichtige Trauer."

Melissa Etheridge will singen, um die Trauer zu verarbeiten

Musik sei jetzt der Weg, um mit der Tragödie fertig zu werden, so Melissa Etheridge weiter. "Wir konnten ihm nicht helfen und jetzt leider er keine Schmerzen mehr. Ich werde bald wieder singen. (Musik) hat mich immer geheilt." Beckett stammte aus der Beziehung der Musikerin mit der Filmemacherin Julie Cypher. Sein biologischer Vater ist Rockstar David Crosby, der Melissa und Julie ihren Traum erfüllte, Eltern zu werden. Auch Becketts zwei Jahre ältere Schwester Bailey, die aus der gleichen Beziehung stammt, nahm Abschied auf Instagram: "Mein Herz ist gebrochen und ich bin zu überwältigt, um mich gut auszudrücken, aber ich weiß all diejenigen zu schätzen, die sich bei uns gemeldet haben. Ich liebe dich, Beckett. Flieg hoch und pass auf uns auf."

