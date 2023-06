Allgemein | STAR NEWS

Familienbetrieb: Zum Tourauftakt holt Pink ihre Tochter auf die Bühne

DE Showbiz - In wenigen Wochen wird Pink (43) auch in Deutschland vorbeischauen, und am Mittwoch (7. Juni) startete die Sängerin ('Just Give Me A Reason') ihre 'Summer Carnival'-Welttournee in Großbritannien. Bis zum März 2024 gibt sie Konzerte in Europa, Nordamerika sowie Australien und Neuseeland.

Heiße Musik und Showeinlagen

Der Auftakt fand im englischen Bolton statt, einer mittelgroßen Stadt, die zum Großraum Manchester gehört. Hier spielte der Star im Stadion, in dem normalerweise der englische Drittligist Bolton Wanderers kickt, doch am Mittwoch galt das übliche Verkehrschaos rund um die Arena der Musikerin, von der viele nicht glauben konnten, dass sie ausgerechnet hier ihre Welttournee startete. Wer Pink kennt, weiß, dass sie neben heißer Musik auch sportlich-akrobatische Tanzeinlagen bietet, und so hielt sie ihr Publikum mit einer Show in Atem, die auch Helene Fischer nicht besser hinbekommen hätte. Doch der Höhepunkt des Konzerts, welches natürlich mit 'Get The Party Started' losging, war ein unerwarteter Gast auf der Bühne.

Pinks Mann ist stolz auf seine Familie

Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore Hart heißt, holte sich Verstärkung von ihrer zwölfjährigen Tochter Willow. Gemeinsam sangen die beiden den Song 'Cover Me In Sunshine', den sie 2021 als Duett veröffentlicht hatten. Pinks Mann Carey Hart teilte stolz einen Clip des großen Moments und schrieb dazu: "Ich bin so stolz auf Willz, dass sie auf die Bühne geht und mit Mama @‌Pink performt." Pink ist nicht die einzige Pop-Mama, die mit ihrer Tochter auf der Bühne gestanden hat. Auch Beyoncé ließ sich auf ihrer 'Renaissance'-Tour von der elfjährigen Blue Ivy Gesellschaft leisten. Am 28. Juni ist Pink übrigens für zwei Wochen in Deutschland und Österreich unterwegs: Auf dem Programm stehen Berlin, Wien, München, Köln und Hannover.

Bild: Graham Finney/Cover Images