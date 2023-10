Allgemein | STAR NEWS

“Falsche Freunde”: Warum René Wellers letzte Ruhestätte geheim bleiben soll

DE Deutsche Promis - René Weller war lange krank gewesen, bevor er im August im Alter von 69 Jahren an Demenz starb. Bis zuletzt hatte seine Frau Maria den Boxer liebevoll gepflegt, jahrelang. Jetzt hat sie bekannt gegeben, dass sie den Ort seiner letzten Ruhestätte geheim halten möchte.

Vor Unruhe schützen

"Die Showtime ist vorbei. Ich möchte, dass mein Mann für immer seine Ruhe hat", erklärte sie im Gespräch mit 'Bild'. Der Grund für ihre Entscheidung? "Sein Grab soll nicht zur Pilgerstätte für falsche Freunde werden. Davon hatte er zu Lebzeiten genug. Wer ihn wirklich geliebt hat, der wird diese Entscheidung akzeptieren", glaubt die 71-Jährige. Auch sie brauche nach den Jahren der Pflege für ihren schwerkranken Mann Ruhe. "Ich habe den Wunsch von René, seine Fans bis zum Schluss an seinem Leben teilhaben zu lassen, erfüllt. Jetzt ziehe ich mich zurück und schütze auch ihn vor Unruhe."

Abschied von René Weller

Bislang wurde René Weller noch nicht beigesetzt. Noch wird die Urne von Künstlern "mit goldenen Boxhandschuhen und seinem Championtitel in Goldenen Lettern und in besonders schöner Schrift" gestaltet. "Ich bin in tiefer Trauer. Ich habe alles verloren", erzählte Maria weiter. "René fehlt mir unendlich und überall. Ich weiß, wie schwer krank er war und wie er sich gequält hat. Deshalb möchte ich, dass er jetzt in Frieden ruhen darf. Das hat sich René mehr als verdient."

Fans können dennoch Abschied nehmen, denn am 29. Oktober soll in in der Mehrzweckhalle Glauburg die öffentliche Veranstaltung 'Fight For The Champ' mit Weggefährten stattfinden, die ihm gewidmet ist. "Für einen Champ, der von uns gegangen ist" heißt es in der Ankündigung. Auch Maria wird dabei sein, wenn Fans René Weller noch einmal ehren.

Bild: picture alliance / SvenSimon | SVEN SIMON

