Ezra Miller: Richterliche Anordnung aufgehoben

DE Showbiz - Schauspieler Ezra Miller (30) hat eine Sorge weniger. Vor einem Jahr beschuldigte eine Frau den Star, dass er sich ihrem damals zwölfjährigen Kind unangemessen verhalten hatte und ihre Familie belästigt habe. Das Gericht gab ihr Recht und stellte eine einstweilige Verfügung gegen den Hollywoodstar aus.

“Ungeheuerlicher Missbrauch”

Diese Anweisung wurde am 30. Juni wieder aufgehoben und der Amerikaner, der sich als nicht-binär identifiziert, postete am selben Tag auf Instagram eine längere Erklärung, in der er die Anschuldigungen als "ungerechtfertigt" beschrieb. "Das heutige Ergebnis ermutigt mich und ich bin allen sehr dankbar, die mir zur Seite standen und sich dafür einsetzten, dass dieser ungeheuerliche Missbrauch dieser Schutzanordnung gestoppt wurde." Es waren turbulente Jahre für den Darsteller, der sich im vergangenen Jahr in psychiatrische Behandlung begab und mit einer Reihe von rechtlichen Problemen und Vorwürfen über unberechenbares Verhalten konfrontiert wurde.

Ezra Miller bedankt sich bei seinen Unterstützer*innen

In seinem Instagram-Post bedankte sich Ezra Miller bei allen, die in den schweren Zeiten zu ihm gehalten haben und gab sich kämpferisch. "Persönlich möchte ich alle wissen lassen, dass ich weiterhin mein Bestes tue, um mein eigenes Wohlbefinden zu bewahren und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um den Kollateralschaden, den diese Tortur für mich und die mir nahestehenden Menschen mit sich gebracht hat, rückgängig zu machen." Seine Fans seien in seinem Herzen. "Schließlich möchte ich mich an all die vielen Menschen auf dieser Welt wenden, die den enormen Mut hatten, mich zu begleiten und mit mir an diesem Punkt zu kommen - ich werde viel Zeit damit verbringen, euch zu erklären, was es bedeutet hat, eure Unterstützung zu erfahren. Ihr habt meine unendliche Dankbarkeit, Bewunderung und Liebe." Auch seine Anwältin veröffentlichte eine längere Erklärung und beschuldigte die Klägerin, nicht die Wahrheit gesagt und damit Ezra Miller großen Schaden zugefügt zu haben.

Bild: Media Punch/INSTARimages