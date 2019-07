Allgemein | STAR NEWS

Ex-’Sturm der Liebe’-Star Jan Hartmann: Das macht ihn als Papa aus

DE German Stars - Jan Hartmann (38) hat in seiner Familie seinen Hafen gefunden. Ehefrau Julia (34) und die Kinder Emilia und Niki geben ihm alles was er braucht. Aber keine Sorge: Jan gibt auch sehr gerne zurück.

Jan Hartmann, der Kuschel-Papa

Im Interview auf 'Bunte.de' verrät der erfolgreiche Schauspieler ('Sturm der Liebe'), was ihn als Vater ausmacht:

"Ich will kuscheln ohne Ende. Das ist für mich das Allerwichtigste."

Reflektiert der Star, woher seine Kuschelleidenschaft kommt, fällt die Antwort nicht schwer. "Als ich klein war, ging man in Familien noch anders miteinander um. Meinem Vater fiel es nicht immer leicht, Nähe zu zeigen", erinnert sich Jan Hartmann. "Ich versuche, den Kids so viel Liebe und Nähe wie möglich zu schenken."

Die Familie als Hafen

2018 wurde nicht nur Töchterchen Emilia geboren und machte den inzwischen dreijährigen Niki zum großen Bruder. Jan und seine Frau stellten außerdem ihr Eigenheim in Regensburg fertig. Klingt perfekt? Fühlt sich auch so an, wie der Schauspieler betont:

"Auf jeden Fall habe ich jetzt das Gefühl, meinen Hafen gefunden zu haben. Das hat Julia in mir ausgelöst und mit den Kids erlebt man dieses Gefühl noch einmal in einer völlig neuen Dimension. Familienzeit ist für mich unfassbar wichtig."

Weitere Kinder plant das glückliche Paar nicht. Denn, wie Jan Hartmann mit einem Augenzwinkern zu Protokoll gibt: "Wir hassen Vans. Und bei einem weiteren Kind müssten wir uns einen anschaffen."

© Cover Media

Weitere Artikel