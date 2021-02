Allgemein | STAR NEWS

Ex-Bachelor Andrej Mangold: Ja, ich bin fremd gegangen

DE Deutsche Promis - Andrej Mangold (34) hat es als 'Bachelor'-Kandidat zu deutschlandweiter Bekanntheit gebracht. Unzählige Frauen lagen ihm zu Füßen. Doch handelt es sich bei dem Basketball-Profi wirklich um einen perfekten Partner? Andrej schämt sich heute für einen Fehltritt, den er sich vor mehreren Jahren geleistet hatte.

Im Guten auseinander gegangen

Lange schwebten Andrej und seine Partnerin Jennifer Lange auf Wolke Sieben, galten als Traumpaar, zeigten sich verliebt auf öffentlichen Events. Umso größer war die Überraschung, als die beiden sich im November des vergangenen Jahres trennten. Ein Rosenkrieg blieb aus, über Jennifer kann der ehemalige 'Bachelor' nichts Schlechtes sagen, wie er gegenüber 'Prominent!' versicherte: "Wir waren einfach an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wo sie ein bisschen freier sein wollte als ich. Ich dachte schon an eine eigene Familie." Ihre Trennung hatte also nichts mit möglicher Untreue zu tun.

Andrej Mangold hat dazu gelernt

Als ein Fan ihn auf Instagram fragte, ob Andrej schon einmal einen Seitensprung gewagt hatte, musste dieser zugeben, dass er tatsächlich mal etwas getan hatte, das er besser hätte bleiben lassen: "Mit Anfang 20, in meiner dritten Beziehung. Meine schlechte Ausrede war Alkohol, aber ehrlich gesagt war ich einfach zu feige, ehrlich zu sein und es vorher zu beenden!" Doch wem war Andrej fremdgegangen? Bei der betrogenen Freundin handelte es sich nicht um Jennifer Lange. Und Andrej Mangold habe aus seinem Fehler gelernt, wie er hinzufügt: "Ich bin nicht stolz darauf, eine Frau so verletzt zu haben und es war auch eine einmalige Sache! Das Karma hat mich dann aber auch in einer anderen Beziehung direkt wieder eingeholt. Lektion gelernt!" Immerhin hat sich Andrej Mangold lernfähig gezeigt - und das ist ja auch etwas wert.