Ewige Studentin: Renée Zellweger studiert Internationale Beziehungen

DE Showbiz - 2010 legte Renée Zellweger (50) eine sechsjährige Auszeit von der Schauspielerei ein, ist seit einiger Zeit aber wieder vor der Kamera aktiv. Für ihre Darstellung der Judy Garland in dem Biopic 'Judy' wird sie sogar als heiße Oscar-Kandidatin in der Kategorie 'Beste Schauspielerin' gehandelt.

Auslandsbeziehungen - ein interessantes Fach für Renée Zellweger

Während ihrer Auszeit drückte Renée, die vor ihrer Schauspielkarriere Englisch an der University of Texas in Austin studiert hatte, erneut die Schulbank. In einem Interview mit der britischen Zeitung 'The Times' verriet die Amerikanerin nun, dass sie Seminare in dem Fach 'Internationale Beziehungen' belegte – und das auch weiterhin tun möchte. "Ich war interessiert daran, etwas mehr über internationale Politik zu erfahren, mehr über all das zu lernen, zu sehen, ob ich ein Talent dafür habe, abgesehen von den Nachrichten im Fernsehen."

Wo genau sie zur Universität gegangen ist, wollte sie jedoch nicht verraten, da sie dort noch weitere Seminare besuchen möchte. Renée sagte lediglich, dass es "fantastisch" war.

Renée Zellweger brauchte Ruhe

Während ihrer Auszeit reiste die Schauspielerin viel und besuchte unter anderem Länder wie Thailand und Liberia, wo sie auch die damalige Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf traf. Als sie damals die Schauspielerei unterbrach, hatte sie aber ein ganz anderes Ziel, als eine neue diplomatische Karriere zu starten: Sie wollte sich um ihre Gesundheit kümmern.

"Ich war nicht gesund. Ich achtete nicht auf mich. Ich stand als letztes auf meiner Prioritäten-Liste… Ich brauchte eine Zeit, wo ich nicht ständig etwas zu tun hatte, nicht schon im Voraus zu wissen, was ich in den nächsten zwei Jahren machen werde. Ich wollte, dass es auch ein paar Zufälle gibt. Ich brauchte Ruhe, um neue Ideen haben zu können."

