Evan Rachel Wood: Darum brach sie ihr Schweigen über Marilyn Manson

DE Showbiz - Evan Rachel Wood (36) wollte erst nicht mit dem Namen desjenigen herausrücken, der sie gequält hatte. Die Schauspielerin ('Westwood') hatte 2018 vor dem amerikanischen Kongress über ihre schlimmen Erfahrungen ausgesagt, aber nicht den Namen des Mannes genannt.

Körperliche Auswirkungen

Den gab sie erst 2021 bekannt, und viele vermuteten bereits, dass es sich um Schockrocker Marilyn Manson handelte, mit dem die Darstellerin zusammenkam, als sie gerade mal 18 war. Der Musiker war zu dem Zeitpunkt bereits 37. In dem Podcast 'Navigating Narcissism' der Psychologin Ramani Durvasula erklärte die Amerikanerin, was sie dazu bewegte, schließlich doch an die Öffentlichkeit zu gehen. "Als mir klar wurde, welche körperlichen Auswirkungen dies auf mich hatte und dass es fast unmöglich für mich war, mich normal und sicher durchs Leben zu bewegen, war das für mich der Wendepunkt." Sie hätte regelrechte Stressanfälle bekommen.

Evan Rachel Wood hatte Angst vor Marilyn Manson

Evan Rachel Wood erklärte, wie sehr sie sich vor ihrem damaligen Freund fürchtete. Sie erinnerte sich daran, dass sie das Gefühl hatte, "sowieso tot zu sein", und so brachte sie den Künstler dazu, mit ihr Schluss zu machen. Das Paar trennte sich im 2010. Der Star erzählte im Podcast, wie es manchmal in der Beziehung zuging. "Du und er und ein Haufen Kokain, und er hielt dich wach und schimpfte dich aus, erzählte dir alles, was mit der Welt und den Menschen um dich herum nicht stimmte, alles, was du falsch gemacht hast, all die Arten, wie du ihn und dich selbst enttäuscht hast, die Verdächtigungen, die er dir gegenüber hatte." Es blieb nicht nur bei verbalen Ausfällen. "Er fing an, das Haus zu verwüsten."

Die junge Frau fühlte sich damals komplett hilflos. "Es war ein ununterbrochener Ansturm von Worten und Monologen, ein ständiger Strom von Negativität, dem ich mich nicht entziehen konnte und den ich nicht stoppen konnte... dort begannen die Gehirnwäsche und der Missbrauch. Er hörte nicht auf, bis man nachgab oder anfing, allem zuzustimmen, was er sagte, oder die Anrufe zu tätigen, die er von einem verlangte", erzählte Evan Rachel Wood. Marilyn Manson hat derweil alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen bestritten.

Bild: Captive Camera/Cover Images