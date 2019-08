Allgemein | STAR NEWS

Eva Longoria: Lob für ihre Kollegin Felicity Huffman in der College-Affäre

DE Showbiz - Der Skandal um den Betrug bei College-Zulassungen für Kids wohlhabender Eltern erschütterte im März dieses Jahres die USA. Auch Schauspieler, darunter 'Desperate Housewives'-Darstellerin Felicity Huffman (56), waren in die Affäre verwickelt: Tests wurden gefälscht, Schmiergelder gezahlt. Im September wird der Star erfahren, welches Schicksal sie erwartet. Eva Longoria (44) steht ihr jedoch bei.

"Ein Herz größer als die Sonne"

In der Sendung 'Entertainment Tonight' stellte sich die Darstellerin hinter die in Ungnade gefallene Serien-Kollegin. Sie pries die Art und Weise, wie Felicity Huffman sich im Laufe der Affäre verhalten hat. "Ich glaube, sie hat ein Herz, das größer als die Sonne ist. Das ist die Felicity, die ich kenne, und das ist die Frau, die ich unterstütze und liebe", erklärte Eva Longoria ihre Rückendeckung für eine überführte Betrügerin.

Eva Longoria ist nicht die Einzige

"Sie war zutiefst beschämt darüber, was vorgefallen ist, und ich glaube, sie hat sich so würdevoll verhalten, wie man es in so einer Situation eben kann." Dabei ist Eva Longoria nicht die Erste, die Felicity Huffman beispringt. Auch andere Schauspielerinnen, mit denen sie zusammen gearbeitet hat, stellen sich demonstrativ hinter die Angeklagte. So sagte beispielsweise Patricia Arquette (51): "Ich glaube, dass es ihr aufrichtig leid tut, sie weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat." Eine Sorge weniger für Felicity Huffman: Eva Longoria & Co. halten zu ihr.

© Cover Media

Weitere Artikel