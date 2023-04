Allgemein | STAR NEWS

Eva Benetatou will es allen zeigen: Auch Mamas können schön und sexy sein

DE Deutsche Promis - Eva Benetatou (31) ist stolz auf ihr Playboy-Titelbild und ihre Fotostrecke. Die Influencerin, die als Reality-TV-Star ('Big Brother') bekannt wurde, möchte zeigen, dass Mütter weiterhin auch Frauen sind, schön und sexy bleiben. Dass das nicht jedem gefallen wird, darauf hat sich die junge Mutter bereits eingestellt.

Junge Mütter brauchen Selbstbewusstsein

"Viele Frauen zweifeln an sich, nachdem sie Kinder bekommen haben. Man darf sich wohl und frei fühlen", sagte Eva, die seit 2021 einen kleinen Sohn hat, im ‘Playboy’-Interview und betonte: "Gerade auch Müttern, die wie ich Single sind, möchte ich sagen: Gebt nie den Glauben an euch auf, seid mutig, und schaut, was ihr schon alles erreicht habt!"

Eva Benetatou rechnet mit Kritik

Falls jemand Eva für ihre Worte und für die Playboy-Fotos kritisieren will, trifft sie das nicht unvorbereitet: "Für die einen wird das zu viel sein. Eben weil ich eine junge Mutter bin." Doch die Influencerin sagt, sie sehe "das anders: Nur weil man Mutter ist, hört man nicht auf, Frau zu sein. Die anderen werden positiv überrascht sein. Und ich weiß, dass es viele meiner Follower freuen wird, mich im 'Playboy' zu sehen - Männer und Frauen übrigens!"

Worüber sie sich allerdings schon Gedanken macht, ist die Reaktion ihrer Eltern: "Natürlich bin ich stolz auf meine Fotos und vor allem auch auf das Cover des ‘Playboy’. Aber vor meiner Mama und meinem Papa zum Beispiel habe ich natürlich großen Respekt und irgendwo auch ein Schamgefühl. Aber meine Mama ist dann eher so die Person, die auch stolz auf mich ist, der ich die Bilder auch frei zeigen kann und, ja, sie das dann einfach eher beruflich sieht. Und das Private dann, das lässt man dann einfach beiseite." Der neue ‘Playboy’, auf dem Eva Benetatou zu sehen ist, kommt am 13. April in den Handel, und ab 19. April ist sie außerdem im ‘Kampf der Realitystars’ auf RTLZWEI zu sehen.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Weitere Artikel