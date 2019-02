Allgemein | STAR NEWS

Esther Schweins rettet Mann vor dem Ertrinken

Schauspielerin Esther Schweins (48) bewies Löwenmut, als sie am Wochenende einem Mann in Lebensgefahr zu Hilfe eilte. Sich mit ihrer Heldentat brüsten möchte sie allerdings nicht.

Die Schauspielerin musste nicht lange überlegen

Wie 'BILD' in ihrer Online-Ausgabe berichtet, beobachtete die Schauspielerin ('RTL Samstag Nacht') am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf Mallorca, wo sie seit 2008 lebt, wie ein Mann im Meer zu ertrinken drohte. Der Mann sei schon am Strand immer wieder gestürzt und trieb schlussendlich bewusstlos im Wasser. Ohne lange zu überlegen, eilte Esther dem Spanier zu Hilfe und zog ihn – gemeinsam mit einem Polizisten – aus dem Wasser. Noch am Strand leiteten die herbeigerufenen Rettungssanitäter Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das Unfallopfer wurde in das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Über den aktuellen Zustand des 40-Jährigen gibt es keine Informationen.

Esther Schweins behält die Details für sich

Auf Nachfrage von 'BILD' bestätigten sowohl die spanischen Behörden als auch Esther Schweins die dramatische Rettungsaktion. Details wollte die Künstlerin allerdings nicht enthüllen. Helfen ja, damit prahlen nein? Ist sicherlich nicht das schlechtestes Lebensmotto, dem Esther Schweins in dieser Situation folgt!

