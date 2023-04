Allgemein | STAR NEWS

„Es war meine Schuld“: Taylor Swift beruhigt Fans nach Verletzung

DE Showbiz - Taylor Swift (33) befindet sich zurzeit auf großer Tour. Auf Social Media lässt die Sängerin ('Look What You Made Me Do') ihre 256 Millionen Follower an den Mega-Shows teilhaben. Bis Anfang August ist der Superstar unterwegs — leider nur in den USA.

"Es geht mir gut"

Doch nach ihrem Auftritt im NRG Stadium in der texanischen Metropole Houston reagierten Fans besorgt, denn die Musikerin hatte sich während des Sets offenbar an der Hand verletzt, diese schwer geschürft. Doch TayTay konnte ihre Anhängerschaft beruhigen: "Für all diejenigen, die fragten, wie ich mir die Hand aufgeschnitten habe. Es geht mir gut und es war komplett meine Schuld. Ich bin auf den Saum meines Kleids getreten und in der Dunkelheit backstage gestürzt, als ich zu schnell gelaufen bin, um mich schnell umzuziehen. Ich habe den Sturz mit der Handfläche abgefangen."

Taylor Swift genießt ihre Tour

"Sorgt euch bitte nicht um mich, es geht mir guuuuuuuut", fügte Taylor Swift hinzu. Konzerte sind also nicht in Gefahr. Das wird auch die Sängerin selbst freuen, die unglaublich viel Spaß auf ihrer Tour hat. "Ich habe gerade drei irre Shows in Houston gespielt und ich wache auf und grinse, wenn ich daran denke, wie viel Spaß wir alle hatten. Ich liebe diese Tour so sehr, denn das Publikum bringt so viel Leidenschaft ein. Echt jetzt, ich kann es kaum erwarten, als Nächstes in Atlanta zu spielen." Lange warten muss sie nicht, denn dort steht sie ab Freitag (28. April) auf der Bühne — als erste Künstlerin absolviert sie dort drei Konzerte hintereinander. Ob Taylor Swift dieses Jahr auch noch mal den Weg nach Europa findet?

