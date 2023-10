Allgemein | STAR NEWS

„Es war bösartig“: Schock-Diagnose für Sänger Heintje

DE Deutsche Promis - Noch immer erinnert man sich auch in Deutschland gern an Heintje. Der einstige Kinderstar, der schon im Alter von 12 Jahren mit seinem Superhit 'Mama' die Herzen zum Schmelzen brachte, ist heute 68 Jahre alt.

"Sie haben es herausschneiden müssen"

Jetzt wurde berichtet, dass der Sänger gegen eine heimtückische Krankheit kämpfte. Bei dem Niederländer, der mittlerweile beschaulich mit seiner Familie in seinem Heimatland lebt, wurde schwarzer Hautkrebs festgestellt. Das berichtet ‘schlager.de’ unter Berufung auf ein Interview, welches von der 'Freizeit Revue' durchgeführt wurde. "Es war bösartig, sie haben es herausschneiden müssen", wird der Star zitiert. Dabei war es mit einer Behandlung nicht getan. Insgesamt musste sich Hein Simons, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, drei Mal unters Messer legen. Dabei waren die Schmerzen nicht seine einzige Sorge.

Sorge um Heintjes Augenlicht

Heintje hätte nämlich unter Umständen sogar sein Augenlicht verlieren können: "Wenn sich das weiter entwickelt hätte, hätte das auch aufs Auge gehen können, dann wäre das Auge weg. Da kann man wirklich Angst bekommen.“ Doch in diesem Fall hatte der Musiker Glück im Unglück, denn der Krebs war rechtzeitig erkannt worden und hatte noch nicht gestreut. Jetzt beginnt der lange Weg zur Genesung, der Star wird erst einmal regelmäßig untersucht, bis endgültig Entwarnung gegeben werden kann: "Das dauert so seine Zeit. Ich muss jetzt in kürzeren Abständen alle paar Monate zum Arzt." Außerdem darf sich Heintje nicht länger in der Sonne aufhalten — aber die scheint zurzeit ja sowieso nicht so oft!

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images

