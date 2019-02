Allgemein | STAR NEWS

Es ist nie zu spät! Anne-Sophie Briest ist mit 44-Jahren Studentin

Nicht nur als Schauspielerin steht Anne-Sophie Briest (44, 'Mama ist unmöglich') erfolgreich vor den Kameras, auch als Unternehmerin betreibt sie zwei Kindergärten und ein Kita-Catering. Doch die Mutter von YouTube-Star Faye Montana (15) und Sohn Jamar (21) hat noch nicht ausgelernt: Momentan verbringt sie jede Minute ihrer Freizeit mit ihrem neu angefangen Studium.

Endlich Zeit fürs Studium

Gegenüber 'BILD' verrät Anne-Sophie: "Ich studiere jetzt Wirtschaftspsychologie an der FHAM – Hochschule für angewandtes Management. Das Studium macht richtig Spaß."

Doch warum hat die 44-Jährige beschlossen, so spät noch einmal eine Uni zu besuchen? "Die Idee dahinter war: Oh cool! Meine Tochter Faye wird jetzt groß! Ich muss sie nicht mehr abholen, weil sie jetzt auch alleine mit der S-Bahn fahren kann. Und sie macht kein Cheerleading mehr. Das heißt, ich verbringe nicht mehr ein Drittel der Woche in der Turnhalle und mit Fahrdiensten zum Training und zu Auftritten", erklärt der Filmstar über ihren neuen Lebensabschnitt.

"Plötzlich bin ich in ein Loch gefallen!"

Nachdem die Schauspielerin realisiert hatte, dass ihre Tochter weitestgehend auf eigenen Beinen steht, begann jedoch eine schwierige Zeit für die zweifache Mami: "Plötzlich bin ich in ein Loch gefallen! Ich dachte, ich müsste jetzt meine neue freie Zeit irgendwie füllen. Ich saß zu Hause und dachte: Krass! Ich habe weder Freundschaften gepflegt, noch habe ich irgendwelche Hobbys. Mein Hobby ist Faye!"

Das Studium ermöglicht Anne-Sophie Briest nun, eine neue Perspektive für ihr Leben zu finden – und wie heißt es doch so schön: Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen.

