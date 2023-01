Allgemein | STAR NEWS

Es ist nie zu spät: Captain Kirk William Shatner mit Ex-Frau wiedervereint

DE Showbiz - Schauspieler William Shatner (91) ist zu seiner Ex-Frau Elizabeth Martin (64) zurückgekehrt und lässt sich jetzt wieder mit ihr auf dem roten Teppich blicken.

Kostspielige Scheidung

Das Paar hatte sich 2019 getrennt und ließ sich ein Jahr später nach 19 Jahren Ehe scheiden. Der Star musste seiner Ex umgerechnet zwei Millionen Euro zukommen lassen. Dazu gab es das Haus in Malibu und eine Farm in Kentucky sowie diverse Autos. Aber anscheinend konnten die beiden dann doch nicht ohne einander. Den 90. Geburtstag der 'Star-Trek'-Legende feierte seine Ex-Frau wieder mit und man hat sich da wohl wieder angenähert. Auf dem roten Teppich der Aviation Awards schwärmte der gebürtige Kanadier gegenüber dem ‘Mirror’ von seiner Wieder-Liebsten: "Meine Frau ist wie der Lebenssaft, sie bringt Farbe ins Leben."

William Shatner appelliert an die Politiker*innen

So gestärkt stürzt sich William Shatner auch in die Politik. Er ist der älteste Mensch, der jemals im Weltall unterwegs war und dies hat ihn nachdenklich gemacht. Der Darsteller möchte, dass die Führer*innen der Welt einen Klimanotstand ausrufen und endlich richtig etwas gegen den Klimawandel tun. "Ich habe die Früchte dieser Erde ausgekostet und werde es auch weiterhin tun, bis ich bald sterbe. Aber was sollen denn meine Kinder und Enkeln machen?" rief er im Gespräch mit dem britischen Frühstücksfernsehen 'Good Morning Britain' zu mehr Aktionen auf. William Shatner will sich jedenfalls nicht zur Ruhe setzen und seine Stimme nutzen, damit die Welt ein bisschen besser wird - und jetzt weiß er wieder seine Frau an seiner Seite.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com

Weitere Artikel