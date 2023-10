Allgemein | STAR NEWS

Es geht um viel Geld: Manager verklagt Coldplay, Coldplay verklagen Manager

DE Showbiz - Gewinner wird es im Rechtsstreit zwischen Coldplay und dem ehemaligen Manager der Band ('Viva La Vida') auf jeden Fall geben, denn die Anwälte beider Parteien werden reichlich Rechnungen schreiben.

Das liebe Geld…

Nachdem Dave Holmes zunächst gegen die Mannen um Sänger Chris Martin (46) Klage wegen "nicht gezahlter Provision" eingereicht hatte, revanchieren sich die Indie-Rocker jetzt mit einer Gegenklage. Der Manager will 10 Millionen Pfund (rund 11,6 Millionen Euro) von seinen ehemaligen Schützlingen für zwei noch nicht veröffentlichte Alben, die legten mit einer Forderung von 14 Millionen Pfund (16,2 Millionen Euro) noch mal einen drauf. In diesem Falle geht es unter anderem um Tourneekosten. Holmes habe zugelassen, dass diese total aus dem Ruder liefen. Zudem habe er seine Beziehung zu Coldplay genutzt, um sich Zugang zu Krediten von Promoter Live Nation in Höhe von 30 Millionen Dollar (mehr als 28 Millionen Euro) zu verschaffen.

Bezahlen mit Coldplays gutem Namen?

Laut 'Irish Times' heißt es in der Klageschrift von Coldplay, dass "Mr. Holmes die Gelder aus der Kreditvereinbarung für die Finanzierung eines Immobilienprojekts in und um Vancouver/Kanada" aufgewendet habe. "Es ist anzunehmen, dass Mr. Holmes diese Kredite im Gesamtwert von 30 Millionen Dollar bei einem Zinssatz von 2,72 Prozent von Live Nation nur erhielt, weil er seine Position als Manager von Coldplay ausnutzte." Der Angeklagte hatte die Band von 2005 bis 2022 gemanagt und dabei laut Klage die Kosten für Touren komplett aus den Augen verloren. So habe er unter anderem teures Equipment angeschafft, welches sich als ungeeignet erwies. Als Beispiel werden eine riesige Video-Leinwand im Wert von knapp 10 Millionen Dollar genannt, die man nicht transportieren konnte, sowie 16 extra angefertigte Masten, die sich als nutzlos erwiesen. Holmes Anwälte wiesen die Anschuldigungen von sich und erklärten, Coldplay wollten mit der Gegenklage nur davon ablenken, dass sie ihren eigenen finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen seien.

