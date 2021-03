Allgemein | STAR NEWS

Erstes Opfer des Meghan-Interviews: Britischer Star-Moderator Piers Morgan schmeißt hin

DE Showbiz - Er konnte austeilen wie kaum ein anderer im britischen TV: Piers Morgan (55) war berüchtigt für lange, wütende Monologe, mit denen er eine vereinfachte Sicht der Dinge herausbrüllte. Einstecken konnte der Moderator indes nicht besonders gut. Als am Dienstagmorgen (9. März) im Frühstücksfernsehen auf dem Sender ITV einer seiner Kollegen ruhig und besonnen versuchte, Partei für Herzogin Meghan (39) zu ergreifen, die von Piers wieder einmal mit Kritik torpediert wurden, stürmte der kontroverse TV-Star aus dem Studio.

"Es ist an der Zeit..."

Zurückkehren wird er nicht mehr. Am frühen Abend gab sein Sender bekannt, dass Piers Morgan nicht länger zum Moderations-Team von 'Good Morning Britain' gehört: "Nach Gesprächen mit ITV hat sich Piers Morgan entschlossen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, 'Good Morning Britain' zu verlassen. ITV hat die Entscheidung akzeptiert und nichts hinzuzufügen." Zuvor war bekannt geworden, dass die Medienaufsichtsbehörde Ofcom eine Untersuchung der Bemerkungen eingeleitet hatte, die der Moderator vor allem über Meghans psychische Gesundheit gemacht hatte: Zu dem Zeitpunkt waren bereits über 40.000 Beschwerden über den tobenden Piers eingegangen, der unter anderem verächtlich behauptet hatte: "Ich würde ihr nicht einmal glauben, wenn sie die Wettervorhersage vorlesen würde."

Piers Morgan gegen Meghan, Tragetücher und vegane Snacks

Dass Piers Morgan so dünnhäutig reagieren würde, als sei Kollege Alex Beresford (40), der eigentlich das Wetter präsentiert, ihn daran erinnerte, dass er seit Jahren gegen Meghan hetzt, war dann doch eine Überraschung. Andererseits war der Moderator schon immer dafür bekannt, sich lautstark über Dinge zu echauffieren, die nicht seinem Weltbild entsprechen, aber im Großen und Ganzen die Welt nicht schlechter machen. So polterte er herablassend über Bond-Darsteller Daniel Craig, nachdem dieser fotografiert wurde, wie er sein Baby in einem Tragetuch vor dem Bauch trug. Als die Bäckereikette Greggs eine vegane Version seiner beliebten Sausage Roll — Wurstbrät im Blätterteig — auf den Markt brachte, hyperventilierte Piers vor laufender Kamera.

Ein exklusives Interview mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018 hingegen empfanden viele als zu unkritisch. Letztlich, so seine Gegner, geht es beim Gespräch mit Piers Morgan vor allem um eine Person: Piers Morgan. Er wird sicher bald wieder einen gut bezahlten Job haben, von dem aus er Herzogin Meghan weiter verfolgen kann.

Weitere Artikel