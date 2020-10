Allgemein | STAR NEWS

Erstes Date mit Hindernissen: Robbie Williams versetzte Ayda

DE Showbiz - Robbie Williams (46) hätte sich beinahe die Liebe seines Lebens entgehen lassen, denn als er die Schauspielerin Ayda Field (41) kennenlernte und ihr ein Date vorschlug, meldete er sich danach einfach nicht mehr bei ihr, wie Ayda jetzt im 'Made by Mammas'-Podcast verriet.

Irres Date mit Anlaufschwierigkeiten

"Als er endlich vorschlug, mittags essen zu gehen, sagte ich 'Okay, lass uns zum Lunch treffen'. Und dann hab ich an dem verdammten Tag nichts von ihm gehört! Ich dachte 'Du Bastard!'" erinnerte sich Ayda. Zum Glück begegneten sich die beiden nach Robbies Ghosting-Fehltritt erneut und das erste Date kam doch noch zustande. Es war "das bizarrste, verrückteste Rockstar-Popstar-Date" und am Ende war Ayda hin und weg.

Robbie Williams überzeugte mit seinen Tattoos

Besonders fasziniert war Ayda von Robbies Tätowierungen: "Ich war total beeindruckt von den Tattoos, denn ich hatte noch nie einen Typen mit Tattoos gedatet." Aber das war offenbar nicht das einzige, was sie anzog, denn es lag etwas Magisches in der Luft, wie sie sich erinnert: "Es war etwas absolut Göttliches, was da geschah, auf einmal öffnete sich das Universum und ich verstand so vollkommen, wer der dieser Mann war, und er verstand vollkommen, wer ich war." Diesen Augenblick wird Ayda nie vergessen: "Es war ein elektrischer Moment: Ich fühlte mich, als würde ich ihn schon mein ganzes Leben kennen."

2010 heiratete das Paar in Beverly Hills und mittlerweile haben Robbie Williams und Ayda Field vier Kinder zusammen: Theodora (8), Charlton (5), Colette (2) und den sieben Monate alten Beau. Nach einem dramatischen Beginn ein echtes Happy End!

Artikel zum Thema Robbie Williams: Tochter ist da